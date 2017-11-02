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    Aşağı Saksonya’da büyük koalisyon

    BERLİN
    02.11.2017 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi için 15 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra koalisyon hükümeti kurmak için SPD ile CDU görüşme kararı aldı.

    İKİ ön görüşmeden sonra SPD ve CDU koalisyon görüşmeleri için hafta sonu veya en geç pazartesi bir araya gelecek. Parti liderlerin öncülüğündeki görüşmelerden önce partinin kurmayları buluşacak. Kurmaylar iki partinin hemfikir oldukları konular belirleyecek. 

    15 Ekim'de yapılan seçim öncesi sürdürülen kampanyada CDU ve SPD arasında iç güvenlik politikalarında ciddi fikir ayrılığı olduğu gözler önüne serilmişti. Özellikle kamuya açık alanların güvenlik kameralarıyla kontrol edilmesi konusunda iki parti farklı görüşlere sahip. Ancak mali, tarım, ulaşım ve dijital konularda iki parti birbirine çok yakın politikaları savunuyor.
    Aşağı Saksonya Başbakanı SPD’li Stephan Weil, ön görüşmelerin çok iyi geçtiğinin altını çizerken “Elbette bir çok konuda daha çok tartışmamız gerekecek. Ama bir çok alanda da fikir birliği sağlandı” sözleriyle CDU ile koalisyon kuracaklarının sinyalini verdi.

    Stephan Weil

    Etiketler: Aşağı Saksonya eyalet seçimleri
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