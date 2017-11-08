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Arzu Ünal: İletişimde “online” ve “offline” ayrımı çok yakında yapılmayacak!

Hürriyet Haber
08.11.2017 - 19:14 | Son Güncelleme:

İş dünyasının liderleri, geleceği konuşmak için “Ofis Dışında” buluşuyor. Hürriyet TV'de yayınlanan Ofis Dışında'nın bugünkü konuğu Young & Rubicam'ın CEO'su Arzu Ünal oldu.

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının sekizinci bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu Young & Rubicam'ın CEO'su Arzu Ünal oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının sekizinci bölümünde Ünal; iletişimi ele alırken online ve offline ayrımının yakında yapılamayacağını dile getirdi.

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.

 

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