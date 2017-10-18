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Arz kısıntısı'nda OPEC'in uyum oranı yüzde 86

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 10:16 | Son Güncelleme:

IEA Başkanı Birol, global arz kısıntı anlaşmasına OPEC'e üye ülkelerin uyum oranının yüzde 86 olduğunu ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatur Birol, OPEC üyesi ülkelerin global arz kısıntısı anlaşmasındaki taahhütlerine uyum oranlarının yüzde 86 olduğunu bildirdi.

 Foreks'in haberine göre, Seul'de düzenlenen bir forumda konuşan Birol, "OPEC üyelerinin arz kısıntısı taahhütlerine uyumları yüzde 86. Bu geçmişe göre daha yüksek bir uyuma işaret ediyor. Arz kısıntısına devam edip etmeyecekleri kasımda onların verecekleri bir karar. Eğer devam ederler ise gelecek yıl içinde petrol piyasasında bir yeniden dengelenme görebiliriz" dedi.

 Birol, Kerkük'te Irak merkezi yönetimli ve Kürtler arasındaki çatışmaların ve ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi olasılığı gibi jeopolitik risklerin petrol piyasalarına etkisini değerlendirmek içinse çok erken olduğunu vurguladı.

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