Artvin ve Rize için çok kuvvetli yağış uyarısı...

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması yağış beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."