MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Artvin ve Rize için çok kuvvetli yağış uyarısı...

    Artvin ve Rize için çok kuvvetli yağış uyarısı...

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 11:23 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:23

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin’in kuzey ilçeleriyle Rize çevrelerinde, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

    Meteoroloji’den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması yağış beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

    "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

     

    Etiketler: Meteoroloji , Artvin , Rize
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri