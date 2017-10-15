Artuk Beyi Mustafa Erdoğan

Erdoğan, ilk olarak iş adamı Tacettin Yertüm’ün fabrikasında, Mardin’de yaşamış Artuklu Beyliği’nin kurucusu Artuk Bey’e ait kıyafetleri giyerek, özel olarak yetiştirilen atlara bindi.
Mustafa Erdoğan’ı yalnız bırakmayan annesi Süheyla ve babası Nazım Erdoğan da atlara binerek gençlik günlerini yad ettiler.
Medeniyetler şehri Mardin’e hayran kalan Erdoğan, fırsattan istifade ederek tarihi mekanları gezdi. Deyrulzafaran Manastırı’nı ailesiyle beraber gezen Erdoğan, mum yakarak dilek tuttu ve yardım kutusuna 100 tl bıraktı.
Mardin’de ilk kez Artukbey Kahve sponsorluğunda gerçekleştirilen Mardin'deki gösterisi sahnelenen Anadolu Ateşi gösterisi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stratejik noktalarda keskin nişancıların hazır bulunması dikkatlerden kaçmadı. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun da izlediği gösteriyi 10 bin kişi izledi.
Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple gösterilerini başarıyla tamamlayan Anadolu Ateşi seyircininbeğenisini kazandı. Gösterinin finalinde Mustafa Erdoğan da ekibiyle beraber sahneye çıktı. Mustafa Erdoğan’a Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm de plaket takdim etti.Finalde sorularımızı cevaplayan Erdoğan, dünya çapında müzikal sanatçısı yetiştirecek düzeyde bir eğitim sunacaklarını; ilkokul-ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verecek bir girişim olduğunu ifade etti. Okul projesinin, Türkiye’de ilk defa Mardin’de kurulacağının da müjdesini verdi. Ayrıca Birleşmiş Milletler ile yapılacak olan “ADEN” adını verdikleri proje için kolları sıvadıklarını söyledi.
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