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    Artnivo sanatçıları Londra’da

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 11:44

    Bu yıl 4.’sü düzenlenen START Art Fair Londra’daki sanat izleyicileriyle buluştu. 14-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuar kapsamında artnivo sanatçıları Refik Anadol, Alper Aydın, Özlem Demirel ve Onur Hastürk Saatchi Gallery’de işlerini sergiledi.

    Yarının sanatını bügüne aktarmayı amaçlayan START Sanat Fuarı dünyanın farklı bölgelerinden genç sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlıyor. 2014 yılından bu yana çağdaş sanat eserlerinin galerilerden çıkıp erişilebilirliğinin artmasını hedefleyen artnivo.com, birlikte çalıştığı sanatçıların projelerine yer vermekte.

    Artnivo sanatçıları Londra’da
    Alper Aydın - The Water City
    Ana tema olarak ‘yeryüzüne meydan okumanın sınırları’nı ele alan artnivo seçkisinde Alper Aydın, ‘The Water City’ ve ‘The Bridge’ fotoğraflarını sergiledi. İnsan ürünü geometrik şekilleri doğayı mekan olarak kullanarak yerleştiren Alper Aydın, sembolik müdahalelerde bulunuyor.

    Artnivo sanatçıları Londra’da
    Refik Anadol - Veri Resmi
    Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, fuarda ‘Veri Resmi’ işi ile katıldı. Çalışmalarında ışık, renk ve algı oyunlarına yer veren Özlem Demirel, obje, mekan ve izleyici arasındaki etkileşimi araştırdığı  foto- dökümantasyonlarını sergiledi.

    Artnivo sanatçıları Londra’da
    Özlem Demirel - Sunset
    Geleneksel sanatlar ile sanat hayatına başlayan Onur Hastürk, geleneksel sanatları güncel ile buluşturduğu yeni bir seri ile fuarda yer aldı.

     

    Etiketler: kitap sanat , artnivo.com , START , Refik Anadol , Özlem Demirel , Alper Aydın , Onur Hastürk
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