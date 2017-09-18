Artnivo sanatçıları Londra’da

Yarının sanatını bügüne aktarmayı amaçlayan START Sanat Fuarı dünyanın farklı bölgelerinden genç sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlıyor. 2014 yılından bu yana çağdaş sanat eserlerinin galerilerden çıkıp erişilebilirliğinin artmasını hedefleyen artnivo.com, birlikte çalıştığı sanatçıların projelerine yer vermekte.



Alper Aydın - The Water City

Ana tema olarak ‘yeryüzüne meydan okumanın sınırları’nı ele alan artnivo seçkisinde Alper Aydın, ‘The Water City’ ve ‘The Bridge’ fotoğraflarını sergiledi. İnsan ürünü geometrik şekilleri doğayı mekan olarak kullanarak yerleştiren Alper Aydın, sembolik müdahalelerde bulunuyor.



Refik Anadol - Veri Resmi

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, fuarda ‘Veri Resmi’ işi ile katıldı. Çalışmalarında ışık, renk ve algı oyunlarına yer veren Özlem Demirel, obje, mekan ve izleyici arasındaki etkileşimi araştırdığı foto- dökümantasyonlarını sergiledi.



Özlem Demirel - Sunset

Geleneksel sanatlar ile sanat hayatına başlayan Onur Hastürk, geleneksel sanatları güncel ile buluşturduğu yeni bir seri ile fuarda yer aldı.