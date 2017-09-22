Artısıyla eksisiyle iOS 11

ARTILARI:

- Daha akıllı uygulamalar geliyor: Apple, iOS 11 ile makine öğrenimi platformu Core ML’i de devreye aldı. Bu sayede iOS 11 yüklü cihazlardaki uygulamalar, kullanım alışkanlıklarını daha iyi anlayacak ve buna göre öneriler sunacak.

- Siri artık daha bizden biri: Kullanıcıların sordukları sorulara göre ilgi alanlarını keşfeden yeni nesil Siri, buna göre cevap seçeneklerini arttırıyor. Böylelikle Apple’ın asistanı kullanıcılara daha doğal ve anlamlı cevaplar verebilme yeteneğine sahip oluyor.

- Ekranı video olarak kaydet: iOS 11 özellikle ekran kaydetme özellikleri açısından dikkat çekiyor. Ekran kaydetmeye basıldıktan sonra kullanıcılar bu fotoğrafları düzenleyebiliyor ve fotoğraf galerisine bu şekilde kaydedebiliyor. Buna ek olarak kullanıcılar, ekranda yaptıklarını video olarak kaydedebiliyor. Bu özellik Ayarlar menüsünden ‘Ekran Kaydı’ adıyla kullanıcılara sunuluyor.

- Yeni App Store: Yeni işletim sistemiyle birlikte uygulama mağazası App Store baştan aşağıya değişti. En büyük özelliği de uygulamalar arasında oyunların kendi kategorisine sahip olması geliyor. Ayrıca yeni App Store’da kullanıcılara ‘Bugün’ başlığıyla uygulamaların hikâyeleri, yazılı ve görselli olarak sunuluyor.

EKSİLERİ:

- Dosya boyutu yazmıyor: Uygulama güncellerken en önemli bilgilerin başında dosya boyutları geliyor. Özellikle Facebook başta olmak üzere birçok uygulamayı güncellemek artık 400 megabyte’a kadar çıktı. iOS 11’de ise bu kritik bilgi yazmıyor. Yani kullanıcılar uygulamalarını güncellerken dosya boyutunu bilmeden ‘Güncelle’ tuşuna başıyor.

- Fotoğraf formatı değişti: Apple fotoğrafların dosya boyutlarını azaltmak için HEIF/HEVC formatlarını iOS 11 kullanmaya başladı. Özellikle ‘.JPG’ formatına ihtiyaç duyanların ayar yapması gerekiyor. iOS 11 ‘Ayarlar’ menüsünden ‘Kamera’ bölümüne girdikten sonra ‘Biçimler’den ‘En uyumlu bölümü’nün seçilmesi gerekiyor.

- Eski modellerdeki sorunlar: Yeni işletim sistemi daha yüksek performans isteyen akıllı telefon veya tablet demek. Özellikle Apple cihazlarını birkaç yıl eskiden takip eden kullanıcılar iOS 11’den olumsuz etkilendi. Hem cihazlar yavaşladı hem de şarj sorunu ortaya çıktı.

- Uygulamalara 64 bit kriteri: iOS 11 ile son dönemlerde güncellenmeye uygulamalar çöktü. Bunun sebebi de Apple’ın artık 32 bit yerine 64 bitlik yazılım mimarisine geçmesi bulunuyor. Bu yüzden kullanıcıların uygulamalardaki güncelleme tarihini göz önünde bulundurması gerekiyor.