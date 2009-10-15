Daire içine alınmış yüzler...

Peki, kimdir bunlar?

Eski tribüncüler... Olayları çıkaran insanlar...

Aynı zaman da "Organize işler". Kim organize etmiş?

Yorum yok...

O konuya girilmemeye özen gösteriliyor...

Çıkan olayların nasıl geliştiğini, tribünde neler yaşandığını herkes biliyor...

Herhalde gösterdiğiniz isimler saklanmak isteseler, apaçık olayların içinde olmazlardı...

Öyle değil mi?

Önemli olan bu isimlerden daha çok arka plandaki güç...

Yani "organizasyonu" yapanlar...

Tribünü kontrol altına almak isteyen güç için Ahmet olmuş, Mehmet olmuş farkeder mi?

Onlar gider, yerini bir başkaları alır…

Şeref Tribününde Serdar Bilgili’ye küfür edenler kimlerdi? Onların arkasında kim vardı?

Fatih Kaya yazıyor

Onlar da başkalarının adamıydı…

**

Görüntüleri bir kere gösterdiniz...

Yetmedi...

İkinci kez gösterdiniz...

O da yeterli olmadı...

Bu sefer her şeyi açıklıyoruz dediniz...

Yine benzer görüntüler...

Fakat sonuç yok...

Olay çıkaranların kimler tarafından yönlendirildiğini kimse bilmiyor...

Varsa yoksa kavgalar, yuvarlak içine alınmış yüzler...

Kimin yaptırdığına dair iddia bile yok...

Sinan Vardar'ın adı yazılıp çizildi, o da program da konuk olarak oturuyor...

Madem organizasyonu bozamayacaksınız daha fazla bu kavgaları neden gösteriyorsunuz?

Kimse cevap vermek istemiyor...

Bedava biletleri veren kimdir?

Bilen yok... Sadece iddialar var...

**

Ve ortam oldukça gergin...

Görüntülerden defalarca nemalanmak, taraftarın nefretle doldurmak doğru mudur?

Kasımpaşa maçında olaylar çıksa, bu görüntüler ile iyice sinirleri gerilmiş insanlar birbirlerine saldırsa ne olacak?

Her şey daha mı güzel olacak?

Olayların üzerine gitmek, sadece görünen yüzü göstermek midir?

Zaten bu görüntüler emniyette var…

Onlar müdahale etsin artık…

Bakın...

Çarşı grubunu temsil eden internet sitesi ForzaBesiktas.com bildiri yayınladı...

Taraftarı sakinleştirmek ve gerilimin artmasını engellemek için “Artık takıma dönüyoruz” dendi...

Sonuç...

Gerilim o kadar hat safhadaki, tepkiler çığ gibi büyüdü. Ve sitenin forum alanı kapatılmak zorunda kaldı...

Çünkü kimse sağduyulu davranmak istemiyor...

Bari biz sağduyulu davranmaya teşvik edelim? Ve daha fazla hedef gösterip gerginliği körüklemeyelim…

**

Forzabesiktas.com’u açın

Her ne kadar tepkiler büyüse de, kapatılan Forum alanı açılmalı…

“Karşı” olma duygusuna engel olunmamalı…

Hakaret edilmeden, eleştiri yapılmalı. Seviyeli bir şekilde...

Kimseyi karalamadan, kırmadan...

Bu günler atlatılacaktır, Beşiktaş’a sahip çıkalım demenin altında başka şeyler aranmasın…

Belki açıklama zamansız oldu. Fakat daha düne kadar saygı duyulan, ağzından çıkacak her kelimenin peşinden gidilen insanlara sırt dönmek yanlış…

Birlik ve beraberlik içinde tribünün “gerçek” sahiplerinin yanında olunmalı…

Zamanla gerçekler gün yüzüne çıkacaktır…

Sabırsız davranıp, pişman olmayın…

**

Milli Takım yeşil-beyaz mı?

Yeşil - beyaz giyinmişler...

Maçın 6. dakikasında Ankaragücü diye bağırıyorlar...

Bursaspor diye tempo tutuyorlar...

Yetmiyor maçın sonuna doğru "Yıldırım Demirören Yeter" diyerek son noktayı koyuyorlar...

Ne istediklerine karar veremiyorlar...

Canlı yayınlanan bir karşılaşmayı fırsat bilerek, kendilerini ön plana çıkartıyorlar...

Belki onların Milli Takımı yeşil-beyaz olabilir, fakat bizim Milli Takımımız kırmızı-beyaz...