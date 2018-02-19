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    Artık resmen 'Zeytindalı' oldu

    Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
    19.02.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Ankara’da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin isminin değiştirilmesi kararının ardından, ’Nevzat Tandoğan Caddesi’ tabelası sökülerek yerine ’Zeytindalı Caddesi’ tabelası asıldı.

    ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısında aldığı karara göre, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin ismi ’Zeytindalı Caddesi’ olarak değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar, valilik tarafından onaylandıktan sonra ’Nevzat Tandoğan Caddesi’ tabelası sökülerek yerine ’Zeytindalı Caddesi’ tabelası asıldı.

    Bu arada, büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan polisler, tabelanın değişimi sırasında büyükelçilik binasından görüntü alınmaması yönünde uyarıda bulundu.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , ABD , ANKARA , son dakika
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