Artık online olmuyor online yaşıyoruz!

YONCA Dervişoğlu, Brunini Google Avrupa, Ortadoğlu, Afrika Pazarlamadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Fortune Dergisi’nin değerlendirmesine göre dünyadaki ilk 10 global Türk kadın liderden biri. 12 yıldır Google’da çalışan ve üst düzey kadın yöneticilerden biri olan Yonca Dervişoğlu Brunini geçtiğimiz hafta kısa süreliğine İstanbul’daydı. 35 ülkeden sorumlu Yonca Dervişoğlu Brunini yakın gelecekte AB ülkelerinde 1 milyon dijital beceri gerektiren iş pozisyonunun açılacağını, ne AB ülkelerinin ne de Türkiye’nin buna hazır olduğunu vurgulayarak, “Teknoloji fırsat eşitliği sağlıyor. Teknolojiyle birlikte dönüşme fırsatını kaçımamalıyız. Türkiye’de 1 milyon kişiyi eğiteceğiz” diyor.

BÜYÜRKEN GOOGLE YOKTU

Siz önce Yahoo, ardından da Google’da kariyer yaptınız. Türkiye’de yetişmiş biri olarak bu global kariyeri neye borçlusunuz?

- Çok çalışmaya. Biz büyürken Google yoktu. Ben ne olacağımı bilmiyordum. Ama hep çalıştım. Unilever’deki kariyerimi bırakıp Yahoo’ya geçtiğimde “sanal dünyada ne işin var” diyenler oldu. Yahoo’nun çok iyi olduğu bir dönemde Google’dan teklif aldım, üstelik ilk anneliğimdi, doğum izinindeydim. Doğum izninde olan bana “18 ülkede ofis kuracaksın, liderlik edeceksin” dediklerinde, “Bu söylediklerinin bir kısmı bile hayata geçse iyi” diye düşünerek girdim işe. Hayatımın hiç bir döneminde “yapamam” diye düşünmedim, aksine “çok çalışır yaparım” dedim.

İnternet, yeni teknolojiler, küreselleşme toplumları değiştiriyor. Sizce yeni teknolojilerin hayatımızda yarattığı en önemli değişim ne?

- Teknoloji herkes için çalışarak, eğitimde ve iş yaşamında fırsat eşitliğine katkıda bulundu. Bugün teknoloji sayesinde, özellikle mobil teknolojilerin hızlı yaygınlaşması ile birlikte, Harvard’daki bir profesör ile İstanbul’daki ilkokulda okuyan bir çocuk eşit koşullarda bilgiye erişebiliyor. Kaç yaşında ve nerede olursanız olun teknoloji size “yapabilirsin” diyor. Sanayi 4.0, göz ardı edemeyeceğiz şekilde gündemimizin öncelikli maddelerinden bir haline geldi. Kullanıcı alışkanlıkları hızlı bir şekilde değişiyor, artık online olmuyoruz online yaşıyoruz.

İLERİYİ İYİ GÖRMELİ

Türkiye yeni teknolojileri çok hızlı benimsiyor. Ancak üreten değil, tüketen bir toplumuz. Nasıl görüyorsunuz dışarıdan Türkiye’yi?

- Ben Türkiye ile gurur duyuyorum. Bizim ileriyi iyi göstermemiz lazım. 11 yıl evvel Türkiye Google ofisini açtım. Şimdi buradaki operasyonumuz çok büyük. Çok başarılı insanlar var Türkiye’de. Google ortaya ürünü koyuyor, insanlar bu ürünü bir yere getiriyor.

12 yıldır Google’dayım. Fransa’daki ekibimde bir kız çalışanım bana bir proje önerdi ve “ben bu projeyi ayakkabı bütçemle yapacağım” dedi. Biliyorsunuz Fransa ve İspanya’da çok yoğun işsizlik var. İnsanlara bedava dijital beceri eğitimi veriliyor. Bunu iyi değerlendirenler fark yaratıyor.

Türkiye’de kaç kişiye ulaştınız?

- Türkiye’ye özel tasarladığımız “Dijital Atölye” eğitim programıyla; dijital dünyada kariyer fırsatlarını keşfetmek isteyen ve işlerini dijital fırsatlarla büyütmek isteyenler ile buluştuk. Online eğitim portalı ile tüm Türkiye’ye erişmenin yanı sıra, TOBB ve İŞKUR ile 9 şehirde düzenlediğimiz yüz yüze verdiğimiz eğitimlerde 65 bin kişiyi eğittik. Hedefimiz 3 yıl içerisinde 1 milyon kişiye erişip, 200 bin kişiye istihdam sağlamak.

GENÇLERİ EĞİTMEK GEREKİYOR

2030’larda şu günlerdeki mesleklerin bazıları kalmayacak, yepyeni iş olanakları ortaya çıkacak. Sizce Türkiye buna hazırlanabiliyor mu?

- AB ülkelerinde çok yakın gelecekte 1 milyon tane dijital beceri gerektiren iş pozisyonu olacak. 2030’lara kalmayacak. Ancak çok büyük işsizlik olmasına rağmen AB’de bu genç insanların bu pozisyonları dolduracak eğitimleri yok. O yüzden de çok hızla gençleri eğitmek gerekiyor. Türkiye’nin de potansiyeli var. Türkiye de gençlerini eğitmeli. Yeni açılan pozisyonların yüzde 95’i dijital beceri gerektirecek ve şu anda ne Türkiye’de ne de AB ülkelerinde okullarda bu eğitimler verilmiyor. O yüzden Google farklı ülkelerde bu projeleri yapıyor.

Yapay zeka çok konuşuluyor…

- Çok ilerideki geleceğe takılıyor insanlar. Ben de merak ediyorum bunları ama yakın gelecekte başka işlere odaklanmalıyız. Yakın gelecekte 2023’te de işler değişecek.

YURTDIŞI BURSUNU ZEYNEP BODUR VERDİ

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Size kimler rol modeli oldu?

Benim hayatımda annem çok önemli. Kendisi öğretmendir, Çayhan Dervişoğlu. Hep iyi okumamızı destekledi. “Yağmur yağıyor, aaa ders çalışmak için harika bir hava” gibi sözlerle sürekli çalışmamız için ortam yarattı. Ezcümle tam bir kaplan annedir annem. Dedem Ekrem Orhon. (Rize’nin efsane belediye başkanı) Annem Ekrem Orhon’un kızı. Beni Amerika’da master yapmaya teşvik eden ve burs almaya yönlendiren kişi de annemdir. Babam Prof. Ahmet Dervişoğlu. Matematikçi. Babam da kardeşimle bana matematikçi Gauss’tan örnekler verirdi. Gauss’a zamanında, “müthiş dahisiniz” demişler, “hayır, bunu hakaret sayarım, ben çok çalışıyorum” demiş. Babam da çok çalışkan bir insandır. Bir kız kardeşim var, o da başarılı bir iş kadını. Bizim hayatımızda hep okul ve çalışmak çok önemliydi. Ve kariyerimde hep kadınlar kilit rol oynadı. Bana Amerika’da eğitim almam için burs veren kişi de Kalebodur’un başındaki isim Zeynep Bodur’dur. Unilever’de bir kadın yöneticiye bağlı çalıştım. Yahoo’ya geçtiğimde de muazzam bir kadın yöneticiyle çalıştım. Çalışan üreten kadınlar hep rol modelim oldu.

YOUTUBE’A RAHATLAYIP DİNLENMEK İÇİN GİRİYORLAR

Google’ın Türkiye’deki Youtube araştırmasına göre, 45 yaş üstündeki her 2 kullanıcıdan 1’i, 55 yaş üstündeyse her 4 kullanıcıdan 1’i Youtube’u her gün ziyaret ediyor.

Kullanıcılarının yüzde 71’i YouTube’a rahatlayıp dinlenmek ve eğlenmek için giriyor. Youtube’a erişme nedenleri:

- Eğlenmek / ilham almak için yüzde 43

- Rahatlamak / günlük rutinden uzaklaşmak yüzde 39.

- Bir hobi veya ilgi alanı nedeniyle yüzde 27

- Çocukları eğlendirmek için yüzde 13

TV kullanan YouTube izleyicilerinin eğlenmek veya ilham almak için televizyon izleme oranı ise yüzde 45, rahatlamak için televizyon izleme oranı ise yüzde 49.