Artık ödemeyen ülkeden çıkamayacak

İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 115'inci maddesinin 8'inci fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmelikte, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlarla ilgili kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilecek.

Söz konusu araçların tescil plakasına düzenlenen ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı bu tutanakların elektronik ortamda sorgulanmasına imkan sağlayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılan bilgiler, alacak kaydı oluşturulmaksızın trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanılacak.

Yabancı plakalı araçlara kesilen trafik cezalarından ilgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olanlar, ilgili vergi dairesince takip edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek. Bu cezaların takip edilebilmesi için ceza tutanağında yer alması gereken bilgilerin bulunması şartı aranacak.

Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenecek.

Banka veya kredi kartı ile tahsilatın yapılabildiği kara hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak.

Bu araçlara uygulanan trafik idari para cezaları sürücüleri bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Söz konusu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak.

Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye'ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmayacak.

Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik idari para cezaları, cezanın düzenlendiği aracın sahibinden tahsil edilecek. Trafik idari para cezasının takip ve tahsili amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak bildirimde araç sahibine ait bilgiler de ayrıca yer alacak.

Yabancı plakalı araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yer alan bilgiler, trafik idari para cezası verilecek aracın tespiti amacıyla ilgili kurumlar ile paylaşılacak.

Muhasebe birimlerince yapılacak "yabancı plakalı araçlara ait trafik idari para cezaları" tahsilatları, Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanı üzerinden yapılacak sorgulamalar üzerinden gerçekleştirilecek.

Yabancı plakalı araçların trafik idari para cezalarına ilişkin verilerin elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında da paylaşılması sağlanacak.

Söz konusu araçlarla ilgili kesilen trafik idari para cezalarına karşılık gümrük kapılarında muhasebe birimlerince veya bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatlar, Muhasebat Genel Müdürlüğünce anında Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

Trafik cezası ödenmeyen araçlar yurt dışına çıkamayacak

Ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, araçların trafik idari para cezası ödenmeden ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmeyecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yabancı plakalı araçlara uygulanan trafik idari yaptırım karar tutanaklarına ilişkin veriler elektronik ortamda, alacak kaydı oluşturulmaksızın ve trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

Bu cezalardan 31 Aralık 2018 tarihi bitimine kadar tahsil edilemeyen ve cezayı veren kurum tarafından tebliğ edilemeyen trafik cezalarına ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek, tahsilat amaçlı olarak tutulan sistem kayıtlarından çıkarılacak.

Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından birlikte yürütülecek.



