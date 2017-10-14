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    Artık mezarlıkları var

    AA
    14.10.2017 - 20:43 | Son Güncelleme:

    Muğla’da, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER), "deniz kaplumbağası mezarlığı" oluşturuldu.

    Merkeze yaralı olarak getirilen, uygulanan tedavi sonucu kurtarılamayan ya da ölü bulunan deniz kaplumbağaları için merkezin yanındaki bir dönümlük arazi mezarlık olarak düzenlendi.

    DEKAMER'de proje asistanı olarak çalışan Ayfer Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze gelen kaplumbağaların yüzde 65’inin iyileştirilerek denize bırakıldığını söyledi.

    Merkeze yaralı halde getirilen deniz kaplumbağaları arasında kurtarılamayanlar da olduğuna dikkati çeken Şirin, merkezin arkasındaki bir dönümlük araziyi mezarlık haline getirdiklerini anlattı.

    Şirin, ölen kaplumbağaları belirli işlemler ve ölüm sebeplerinin araştırılmasından sonra mezarlığa gömdüklerini dile getirdi.

    Etiketler: muğla , kaplumbağa
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