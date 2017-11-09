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    ‘Artık hükümsüz ceza çekiyorum’

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    09.11.2017 - 22:14 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin cezayı bozan kararını iade eden İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne tepki gösterdi. Berberoğlu, tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi’nden davasına ilişkin hukuki süreci ‘Adressiz Açık Mektup’ başlığıyla avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla paylaştı.

    Enis Berberoğlu’nun mektubu şöyle:

    “Bana sorarsanız, mesele basit... İstinaf yani üst mahkeme, beni hapse atan yerel mahkemenin kararını ve cezamı bozdu, ‘Yeniden yargılayın’ dedi. Ama yerel mahkeme istinafa, ‘Çok biliyorsan gel sen karar ver’ restini çekerek, dosyamı aynen iade etti. Bu hukuk kaosundan bana ne düştü derseniz... Düne kadar haksız ve hukuksuz hapis yatıyordum. Artık üstüne bir de hükümsüz ceza çekmeye başladım. Tahliyemi talep edebileceğim bir mahkemem bile yok. Hatta daha ileri gideyim. Bu cezanın hukuki olmasa da tek canlı kanıtı, benim hâlâ cezaevinde bulunmamdır ki sadece bu kadarı bile, benim için küçük ve fakat ileri demokrasimiz (!) için dev bir adımdır. Peki yarın için ne bekliyorum? Tıpkı bugünkü gibi, herkes, her yerde hukuktan söz edecek... Ama adaletin öznesi olanlar (benim gibi), hukuksuz hatta hükümsüz cezalar (benimki gibi) unutulup gidecek.” 

    ASIL ADALETİN YASINI TUTUN

    “KOĞUŞUMDA aylardır tek kalıyorum. Ama hepinizi yanımda hissediyorum. Bedenim tutsak da olsa, fikirlerim olmadığı kadar özgür. Benim için korkmayın, üzülmeyin... Çünkü ben korkmuyorum, kahrolmuyorum... Yazıp, çizip sizlerle paylaşıyorum. Merak etmeyin, ben yorulmadım. Çok lazımsa, bir ağaç gibi ayakta ölmeyi bilecek yaşta ve baştayım... Sizler asıl adaletin yasını tutun... Çok yordular adaleti...”

    Etiketler: gazetehaberleri , dava
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