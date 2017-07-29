‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’

HAMBURG’un Hamm semtindeki DİTİB Mescidi Aksa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, aile üyeleri, boksör arkadaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tunahan’ın Keser’in babası Cemil Keser, oğlunu İzmir’de toprağa vereceklerini bildirdi.

Tarif edilemez bir acı yaşadığını belirten Cemil Keser, şöyle dedi:

“Gerek arama çalışmalarında, gerekse Tunahan’ın cansız bedeni bulunduktan sonraki süreçte bizden dayanışmalarını ve iyi niyet dileklerini hiç eksik etmeyen kamuoyu ve siz basın mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunmak isterim. Bu acımasızca cinayetin kim ya da kimler tarafından, ne amaçla işlendiğini Alman emniyet ve adli birimlerin bir an önce aydınlığa kavuşturmaları en büyük arzumuz ve umudumuz. İnşallah adalet en kısa zamanda tecelli eder ve katil veya katiller bir an önce hukuk önünde hesap verirler.”

Tunahan Keser, kaybolduktan bir süre sonra ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

“Evlat acısı nasıl, hangi kelimelerle, hangi duygularla anlatılır bilemiyorum. Fakat bu derin ve tarifsiz acıyı bir baba olarak kalbimin derinliklerinde ve her hücremde ömrüm boyunca yaşayacağımı biliyorum. Benim ve diğer aile bireyleri için artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Katil veya katiller yaşam şevkimizi aldılar, Tunahan’ı bizden alarak, bizi de cansız bıraktılar. Sizlerin de desteğiyle bu acıyla yaşamayı öğreneceğiz. Tek gayemiz oğlumuzun anısını yaşatmak ve cinayeti işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için mücadele vermek olacak. Sözde sosyal medyada, gencecik bir hayatın sönmesine ve matemimize aldırış etmeden, acımıza acı katarak, yapılan saygısız ve esef verici paylaşımları da kınıyorum.”