Artık hancı ve yolcu belli oldu

Bu alandaki son hamlelerden biri de Sabancı Grubu çatısı altındaki Teknosa’dan geldi. Aynı gün içinde 4 mağaza birden açan Teknosa, deneyim odaklı bir stratejiyi öne çıkardı. Yeni görevi sonrasında ilk kez basın mensuplarıyla buluşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, Teknosa’nın bu yılın 9 ayında 2 milyar 413 milyon lira ciro ve 18 milyon lira kâr elde ettiğini söyledi. Köseoğlu, “Teknosa, kurulduğu günden bu yana sektörüne liderlik ediyor. 17 yıldır sektörün kutup yıldızı. Teknoloji perakendeciliği pazarında tarih; kimlerin ‘yolcu’, kimlerin ‘hancı’ olduğunu gösterdi. Kimileri, bu pazarın dinamiklerini anlamak ve Türk insanını tanımak için yıllarını harcarken, bizler ‘ev sahibi’ olarak kurulduğumuz günden beri hem kendimizin hem de sektörün dünya standartlarında şekillenmesine öncülük ettik. Teknosa’nın liderliği kaptırmak gibi bir düşüncesi yok ve bu liderlik devam edecek” diye konuştu. Köseoğlu, şunları anlattı: “Üçüncü çeyrekte 882 milyon liralık ciroya ulaştık, 8.6 milyon lira kâr elde ettik. Geçen yılın aynı dönemine göre aynı mağazalarda yüzde 26 büyüme seviyesini yakaladık. Hedefleri aşan ilk 9 ayın ardından beklentimiz, perakende için canlı geçecek son çeyrekte de sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı sürdürmek.” Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, şu anda 205 mağaza ile 69 şehirde yer aldıklarını aktararak, “Bugün açtığımız Vadistanbul, İstanbul Hilltown, İzmit 41 Burda ve Eskişehir Espark alışveriş merkezlerindeki mağazalarımız ile tüketicilerimizi teknoloji ile buluşturan hizmet alanımıza 2 bin metrekare daha ekledik” dedi.