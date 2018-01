Artık eski Gözde yok

◊ “Kızlarım İçin” dizisinde sizi cezbeden neydi?

- Ben diziye başlamadan önce “İz” adlı bir single çıkardım. Uzun zamandır oyunculukla müziği bir arada yürütmeyi hedefliyordum. “Kızlarım İçin”den gelen teklifi de bu yüzden kabul ettim. Pavyon şarkıcısı Şelale karakteri tam da hayallerimdeki gibiydi.



◊ Nasıl biri Şelale? Kötü mü?

- Biraz kötü... Şelale hayatın zorluklarını yaşamış biri. Aslında başkalarının mutluluğunda gözü yok ama arabozucu yönü de ön planda. Gerisini anlatmayayım...



◊ Rol için özel bir hazırlığınız oldu mu?

- Bazı filmlerde yer alan pavyon sahnelerini izledim. Aslında karakterimi kendim yaratmaya çalıştım...



◊ Zorlandınız mı?

- Şelale, mahalle ağzıyla konuşuyor. Normalde kibar bir insan olduğum için bu kısmı bazen beni zorluyor. Ama onun dışında şarkı söylerken zorlanmıyorum.



◊ Başrol oyuncusu Fikret Kuşkan’la karşılıklı sahneniz oldu mu?

- Henüz olmadı ama onun bulunduğu bir projede yer almak bile benim için çok önemli. Çünkü o sektörün duayenlerden biri... Bütün ekip arkadaşlarımla çok mutluyum. Bu dizide herkes yaptığı her şey için birbirine teşekkür etmeyi biliyor. Bu çok önemlidir setlerde.



İLK KONSERİMİ ARJANTİN’DE VERDİM ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIM

◊ Gündeminizde bir sinema projesi var mı?

- “İstanbul Muhafızları” adlı filmde yer aldım. TRT’de yayınlanan aynı adlı çizgi filmin yarı animasyon türünde çekilen sinema filmi bu. Ekim ayında vizyona girecek.



◊ Müzikle oyunculuğu bir arada götürmek istediğinizi söylüyorsunuz, zor değil mi bu?

- Stüdyo dönemlerinde zor olabilir. Ben biraz titizimdir, her şey düzgün olsun isterim. Single sürecinde de aranjörümle birbirimize girerek çalıştık zaten. Ama neticede ortaya içimize sinen bir iş çıktı.



◊ Konser veriyor musunuz?

- Ben ilk konserimi Arjantin’de verdim. Kültür Bakanlığı tarafından Arjantin’e davet edildim ve gittim. Orada “Küçük Gelin” dizisinden dolayı çok fanım var. Arjantin’deki fanlarım Türkiye’ye gelip beni ziyaret etmişti. Dolayısıyla benim de gitmem farz oldu. Büyükelçilik’te de çok güzel ağırlandım.Onun haricinde konserlerden bahsedecek olursam, biz Avrupa turnesi hazırlıyorduk. Yaza doğru da ikinci şarkıyı yapıp o şekilde devam etmek istiyordum. Ama şu an “Kızlarım İçin” dizisi ön planda. Önce bu rolün hakkını vermem lazım. Şimdilik konserleri askıya aldık diyebilirim.



◊ Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

- 10 yıl çok uzun bir süre! Derdim tabii ki hem müzik hem de oyunculuk anlamında güzel işler yapmak, geldiğim noktayı sağlamlaştırmak. Doyumsuz bir insanım. Hep daha iyisi olsun diye uğraşacağım.



◊ Peki şu anki konumunuzdan memnun musunuz?

- Memnunum ama hâlâ istediğim yerde değilim. Bugüne kadar talihsizlikler geldi başıma, hiçbir şeyin tam anlamıyla sonunu getiremedim. Ama şu an benim için çok güzel bir dönem. Bundan sonrası için her şey daha güzel olacak.



◊ İdolünüz kim peki?

- Benim bir idolüm yok. Müzik anlamında Türkiye’de Sezen Aksu’yu, Sıla’yı çok beğeniyorum ve ben de onlar gibi olmak isterim. Hem yorumlamaya, üretmeye çalışıyorum. Oyunculuk anlamında ise bir idolüm yok, herkesin başarısı kendine...





BU SAATTEN SONRA SOYUNMAK BANA GÖRE DEĞİL

◊ Peki oyunculukta sınırlarınız var mı?

- Eski Gözde yok artık. Tabii ki kendime göre ufak tefek sınırlamalarım var. Mesela bu saatten sonra soyunmak bana göre bir şey değil.



◊ Eski Gözde nasıldı, şimdi nasıl?

- Eski Gözde çok daha cesurdu, kurallarım yoktu ama dediğim gibi dönem farkı var. Sinema sektörü çok daha başka bir yerdeydi, şimdi bambaşka bir yerde. Biraz daha içime kapanık yaşamayı seviyorum artık.



Sizi en çok ne korkutur bu hayatta?

- Annemle birlikte yaşıyorum. Annesiyle babası ayrı yetişen bir çocuğum. Babam hayatta değil zaten, vefat etti. Anneme çok düşkünüm. Onu kaybetmekten çok korkuyorum.

Evlenirsem hemen çocuk yaparım

◊ Para sizin için ne ifade ediyor?

- Bir araç... Yokluğunun çok sıkıntısını çektim, olması gereken bir şey.



◊ Peki ya aşk?

- Olduğunda güzel bir şey.



◊ İlişkide nasıl birisiniz?

- Biraz anaç bir yapım var. Sevdiğimi sahiplenirim. Ama işler yoğun olunca bu sefer odak noktam değişiyor. Bu da ilişkide sorun yaratıyor. Ama aşk biraz bencillik.



◊ Evlilik hayaliniz var mı?

- Şu an düşünmediğim bir şey. Çünkü yaptığım meslekle çok zor olacağını düşünüyorum. Evlilik büyük bir sorumluluk. Ama evlenirsem hemen çocuk yaparım. Çok seviyorum çocukları.



Evcimen misiniz?

- Gezmeyi, dolaşmayı severim. Özgür ruhlu bir kadınım ama aynı zamanda da evcimenim.