Esra Erol'un programında evlenmişlerdi! Artık eşine yaklaşamayacak

‘ŞİDDET GÖRÜYORUM’ BAŞVURUSU

Berke-Caner Toygar çifti arasındaki boşanma davası devam ederken, mahkemeye dikkat çeken bir başvurunun daha olduğu anlaşıldı. Avukatı Eda Altıparmak aracılığı ile Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi’ne başvuran Berke Toygar, eşinden şiddet gördüğü gerekçesi ile mahkemeden koruma kararı verilmesini talep etti.

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Toygar’ın talebini değerlendiren mahkeme Caner Toygar hakkında, boşanma davası süren eşine karşı 2 ay süre ile şiddete ve korkuya yönelik söz ve davranışlardan bulunmaması tedbiri uygulanacak. Mahkeme ayrıca Toygar’ın eşinin şahsi eşyaları ve ev eşyalarına zarar vermemesi için de tedbir uygulayacak. Mahkemenin kararına göre Toygar, eşine 2 ay süre ile herhangi bir iletişim aracı ile rahatsız edemeyecek. Anılan karar 21 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Bu arada edinilen bilgiye göre Berke Toygar’ın 6 aydan beri annesi ile birlikte yaşıyor.