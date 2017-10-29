Artık enerji istasyonu

AKARYAKIT markası Aytemiz, trafikteki tüm araçların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bugünden geleceğe yatırım yapıyor. Aytemiz istasyonları, otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme ayak uydurarak, sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar için, Türkiye’de ilk kez bir akaryakıt istasyonunda ‘hızlı şarj’ üniteleri ile hizmet vermeye başlıyor. Aytemiz, istasyon içerisindeki ilk uygulamasını, İstanbul – İzmir otoyolunun, en kritik konumlarından biri olan Bursa’da, otoyol üzerindeki istasyonunda sunduğu hızlı şarj ünitesi ile gerçekleştiriyor ve hem elektrikli hem de hibrid araçların şarj edilebilmesine imkân sağlıyor.

Türkiye’de sayıları 2016 yılında 2 bin adede yaklaşan ve 2017 yılında bir önceki yıla oranla satışları yüzde 50 büyüyen elektrikli araçların, önümüzdeki dönemde de pazardaki mevcudiyetini arttırarak sürdüreceğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bu durumun özellikle şehirlerarası yollarda, hızlı şarj ünitelerine olan talebi de arttıracağını vurguladı. Aytemiz olarak, dizel, benzin ve LPG satışının yanı sıra, elektrikli araçlar için, Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ ile bir işbirliğine gittiklerini söyleyen Eke, böylece elektrik enerjisini de, alternatif bir yakıt olarak istasyonlarında satışa sunduklarını belirtti.

DOĞAN ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Eke, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen, en dinamik akaryakıt markası olarak, otomotiv sektöründe yaşanan bu dönüşümü bugünden görüyor, yol haritamızı, bu değişimi de göz önünde bulundurarak yeniden şekillendiriyoruz. Doğan Enerji ile elde ettiğimiz know-how ve rekabet avantajı sayesinde sektörümüzün geleceğine bugünden hazırız. Aytemiz olarak elektrikli araç kullanıcılarından gelecek geri bildirimlerle istasyonlarda yapacağımız yatırımlara yön vereceğiz. Bursa’nın ardından, kısa bir süre içerisinde İstanbul’da, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında gerekli noktalarda daha merkezi istasyonlarımızda hızlı şarj ünitesine yer vereceğiz. İstasyon ağı geniş bir markanın, sektörde ‘ilk hızlı şarj noktası’nı sahiplenmesinin sektör adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratarak rekabeti de cesaretlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

25 DAKİKADA DOLACAK

AHMET Eke, Aytemiz istasyonlarında yer verilen şarj noktalarının, elektrikli araçların kendi teknik altyapıları çerçevesinde, hızlı şarj özelliğini de barındırdığına dikkat çekerek, şöyle dedi: “Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında elektrikli ‘hızlı şarj’ ünitelerini sahiplenen ve kendi istasyon ağında genişletmeyi planlayan ilk marka olmayı hedefliyoruz. Eşarj istasyonları ile gerçekleştiriyoruz. Bugünden itibaren elektrikli araç sahipleri, sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabilecekler. Aynı anda 2 araca hizmet verebilen cihazlardan, bir tam günde yaklaşık 75 civarında araç şarj hizmeti alabilecek.”

UYGULAMA GÖSTERECEK

EŞARJ Genel Müdürü Alper Barut ise “Bursa’da Aytemiz’e ait olan akaryakıt istasyonuna kurulan hızlı şarj istasyonu ile Türkiye’de ilk defa bir akaryakıt tesisine hızlı şarj istasyonu kurulmuş oldu. Kurulan bu istasyon sayesinde, elektrikli araçlar batarya kapasitelerine göre çok kısa bir sürede şarj olabilecekler. İstasyonun konumu ve uygunluk durumu ise Eşarj’ın web sitesi esarj.com ve Eşarj mobil uygulaması üzerinden de görülebilecek” diye konuştu.