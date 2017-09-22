'ArtÄ±k bÃ¼yÃ¼k balÄ±k deÄŸil hÄ±zlÄ± balÄ±k olmak Ã¶nemli'

Beyin dalgalarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼mlendiÄŸin nÃ¶ro pazarlama teknikleri sayesinde tÃ¼keticilerin bir reklam izlerken reklamÄ±n neresinden hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, neresinin dikkat Ã§ektiÄŸi veya hangi aÃ§Ä±dan anlaÅŸÄ±lmayÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, beyin dalgalarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼mlenmesiyle ya da beyin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemesiyle tespit edildiÄŸini belirten Yrd. DoÃ§. Dr. GiriÅŸken,bu teknikle tÃ¼keticilerin karar alma sÃ¼recine dahil olunduÄŸunu aktardÄ±.

"AYNI MALÄ°YETLE DAHA HIZLI VE GÃœVENÄ°LÄ°R VERÄ°YE ULAÅžILIYOR"

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n Ã§ok pahalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dr. GiriÅŸken, "Eskiden bÃ¼yÃ¼k balÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±ÄŸÄ± yutardÄ±, bÃ¼yÃ¼k balÄ±k olmak Ã§ok Ã¶nemliydi artÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hÄ±zlÄ± balÄ±k olmak Ã¶nemli. Bu araÅŸtÄ±rma Ã§ok hÄ±zlÄ± yani geleneksel araÅŸtÄ±rmalarÄ±n 5'te 1 sÃ¼resinde hayata geÃ§iriliyor. DolayÄ±sÄ±yla zamanlama ve hÄ±z gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde maliyeti ve deÄŸeri etkileyen Ã¶nemli bir unsur. Finansal deÄŸer aÃ§Ä±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da diÄŸer araÅŸtÄ±rmalardan hemen hemen bir farkÄ± yok. Benzer maliyetlerle Ã§ok daha hÄ±zlÄ±, Ã§ok daha derinden gÃ¼venilir bir veriye ulaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TEPKÄ°YÄ° SANÄ°YE SANÄ°YE Ã–LÃ‡MEK MÃœMKÃœN"

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi veren Dr. GiriÅŸken, "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ kullanÄ±cÄ±lar laboratuarlara geliyor bu laboratuar bir evin oturma odasÄ± gibi tasarlanmÄ±ÅŸ, oturuyorlar, led tv'de reklamÄ± izliyorlar. ReklamÄ± izlerken tam olarak neresine bakÄ±yorlar ve gÃ¶rdÃ¼kleri beyinlerinde nasÄ±l bir ilgi ve nasÄ±l bir aktivasyon oluÅŸturuyor bunu saniye saniye tespit etmek mÃ¼mkÃ¼n oluyor. DolayÄ±sÄ±yla reklamÄ±n hangi karesinde dikkat, duygusal etki artÄ±yor neresinde dÃ¼ÅŸÃ¼yor bunu tespit ederek bir takÄ±m analizlerle bir takÄ±m algoritmalarÄ± da kullanarak reklamlarÄ± optimize edebilmek mÃ¼mkÃ¼n. Ya da daha keyifli daha anlamlÄ± Ã¼rÃ¼nler Ã§Ä±karmak mÃ¼mkÃ¼n olabiliyor" ifadelerini kullandÄ±.

"REKLAMLARIN YÃœZDE 70'Ä° BAÅžARILI OLAMIYOR"

Bu Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ktan sonra marka yÃ¶neticilerinin veya ÅŸirketlerin daha keyif verecek daha etkili olabilecek Ã¼rÃ¼nler, tasarÄ±mlar ve iletiÅŸim yÃ¶ntemlerini hayata geÃ§irmelerinin olasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Dr. GiriÅŸken, "Bir kere bu ciddi bir avantaj saÄŸlÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'de reklam sektÃ¶rÃ¼ milyarlarca TL deÄŸerinde ve reklamlarÄ±n yÃ¼zde 60 ile 70'i baÅŸarÄ±lÄ± olamÄ±yor. Ortaya Ã§Ä±kan negatif dÄ±ÅŸsallÄ±ÄŸÄ± ve zararÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Halbuki bu tÃ¼r Ã¶lÃ§Ã¼mlemeler yapÄ±larak hangi reklamlarÄ±n daha etkili olacaÄŸÄ± ortaya konulabilirse ya da hangi Ã¼rÃ¼nlerin daha keyifli olacaÄŸÄ± tÃ¼keticiye daha anlamlÄ± geleceÄŸi, hangi tasarÄ±mÄ±n beÄŸenileceÄŸi Ã¶nceden tespit edilebilirse TÃ¼rk ekonomisine verebileceÄŸi katkÄ±yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bu milyarlarca TL'nin cepte kalmasÄ± ve bunun AR-GE Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ya da farklÄ± Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirmeye aktarÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bulundu.