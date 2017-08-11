Artık bu sokak moda

Burası, şüphesiz dünyanın en havalı sokaklarından biri. Paris’teki Avenue Montaigne ya da New York Fifth Avenue kadar büyük değil belki; ama içinde yer alan markalar, onlardan aşağı kalır değil. İstinyePark AVM içindeki Vakko Sokağı’ndan bahsediyoruz. Beş mağazadan oluşan ‘Vakko Sokağı’ yaklaşık 1800 metrekareye yayılmış. Beşli şu mağazalardan oluşuyor: Markanın dinamik yüzü Vakkorama, en şık elbiselerin adresi Vakko Couture, dekorasyon trendlerinin sorulduğu Vakko Home, İspanyol gelinlik devi Pronovias ve zücaciye dünyasının Ferrari’si kıvamındaki Christofle. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun “Türkiye’nin köklü markası olarak moda dünyasına değer katacak bir proje” olarak adlandırdığı Vakko Sokağı, mayıs ayından itibaren hizmet verse de, beş mağazada sürekli kendi kendini yenileyen bir yapı var. Bunlardan en öne çıkanlara hızlıca göz atalım. Bu sokakta bizi neler bekliyor?

ÇİÇEKÇİ, KAHVECİ, MODACI...

‘Türkiye’nin en genç moda markası’ mottosu ile çıkış yapan Vakkorama, trendleri yakalayan koleksiyonların dışında, farklı bir anlayışla müdavimlerini karşılıyor. Öyle ki mağazanın içinde eskilerin anımsayabileceği, nostaljik bir tat var. Tıpkı 90’larda popüler olan, sonra kapanan Taksim ve Rumeli Caddesi’ndeki mağazalarında olduğu gibi, mekân içinde bir kafe bulunuyor: Vakkorama Coffee Shop. Burada farklı aromalar içeren muhtelif kahvelerin yanı sıra Milanolu danışman eşliğinde hazırlanan sandviçlerle alışveriş arasına lezzetli bir mola verebiliyorsunuz. Bunun dışında, halihazırda çok revaçta olan ‘do it yourself’ alanında, yaratıcılığınızı ve el becerinizi geliştirerek, sadece size özel ürünler tasarlayabiliyorsunuz.‘JoyFlowers’ alanındaysa, özel tasarım çiçekler ve çikolatalar karşılıyor sizi.

MAĞAZA İÇİNDE MAĞAZA

Mezuniyet, davet, düğün, kokteyl, kırmızı halı gibi etkinlikler söz konusu olduğunda kapısı çalınan Vakko Couture, ilk kez ayrı bir mağaza olarak hizmet vermeye başladı. 581 metrekarelik mağazada, ‘couture’ dünyasında önde gelen Badgley Mischka, Zac Posen, Marchesa gibi 47 farklı marka bulunuyor.





Cem Hakko

Ek olarak, iki yeni marka, mağaza içinde özel yerine kavuştu: Paris ve Beyrut’tan ilham alan ve rafine silüetleri çizgilerine yansıtan tasarımcı Elie Saab ve kırmızı halının vazgeçilmez ismi Zuhair Murad özel tasarımlarının yer aldığı ‘shop in shop butiği’ ile sadece Vakko Couture’da yer alıyor. Vakko Home ve Cristofle mağazası da daha geniş alanları ve artan alternatifleriyle

dekorasyon tutkunlarını bekliyor.