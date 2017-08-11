MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet>Kelebek>Hürriyet Cumartesi>Artık bu sokak moda

    Artık bu sokak moda

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 14:43Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:51

    Bu sokakta gelinlik de satılıyor, kahve de. Çiçek de, koltuk da. Üstelik hepsi, dünyanın en sofistike markalarının imzasını taşıyor. İstinyePark AVM’de yer alan Vakko Sokağı’ndaki yenilikleri turlamaya hazır mısınız?

    Artık bu sokak moda

    Burası, şüphesiz dünyanın en havalı sokaklarından biri. Paris’teki Avenue Montaigne ya da New York Fifth Avenue kadar büyük değil belki; ama içinde yer alan markalar, onlardan aşağı kalır değil. İstinyePark AVM içindeki Vakko  Sokağı’ndan bahsediyoruz. Beş mağazadan oluşan ‘Vakko Sokağı’ yaklaşık 1800 metrekareye yayılmış.  Beşli şu mağazalardan oluşuyor: Markanın dinamik yüzü Vakkorama, en şık elbiselerin adresi Vakko Couture, dekorasyon trendlerinin sorulduğu Vakko Home, İspanyol gelinlik devi Pronovias ve zücaciye dünyasının Ferrari’si kıvamındaki Christofle. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun “Türkiye’nin köklü markası olarak  moda dünyasına değer katacak  bir proje” olarak adlandırdığı Vakko Sokağı, mayıs ayından itibaren hizmet verse de,  beş mağazada sürekli kendi kendini yenileyen bir yapı var. Bunlardan en öne çıkanlara hızlıca göz atalım. Bu sokakta bizi neler bekliyor?

    Artık bu sokak moda

    ÇİÇEKÇİ, KAHVECİ, MODACI...

    ‘Türkiye’nin en genç moda markası’ mottosu ile çıkış yapan Vakkorama, trendleri yakalayan koleksiyonların dışında, farklı bir anlayışla müdavimlerini karşılıyor. Öyle ki mağazanın içinde eskilerin anımsayabileceği, nostaljik bir tat var. Tıpkı 90’larda popüler olan, sonra kapanan Taksim ve Rumeli  Caddesi’ndeki mağazalarında olduğu gibi, mekân içinde bir kafe bulunuyor: Vakkorama Coffee Shop. Burada farklı aromalar içeren muhtelif kahvelerin yanı sıra Milanolu danışman eşliğinde hazırlanan sandviçlerle alışveriş arasına lezzetli bir mola verebiliyorsunuz. Bunun dışında, halihazırda çok revaçta olan  ‘do it yourself’ alanında, yaratıcılığınızı ve el becerinizi geliştirerek, sadece size özel ürünler tasarlayabiliyorsunuz.‘JoyFlowers’ alanındaysa, özel tasarım çiçekler ve çikolatalar karşılıyor sizi.

    Artık bu sokak moda

    MAĞAZA İÇİNDE MAĞAZA

    Mezuniyet, davet, düğün, kokteyl, kırmızı halı gibi etkinlikler söz konusu olduğunda kapısı çalınan Vakko Couture, ilk kez ayrı bir mağaza olarak hizmet vermeye başladı. 581 metrekarelik mağazada, ‘couture’ dünyasında önde gelen Badgley Mischka, Zac Posen, Marchesa gibi 47 farklı marka bulunuyor.

    Artık bu sokak moda

    Cem Hakko

    Ek olarak, iki yeni marka, mağaza içinde özel yerine kavuştu: Paris ve Beyrut’tan ilham alan ve rafine silüetleri çizgilerine yansıtan tasarımcı Elie Saab ve kırmızı halının vazgeçilmez ismi Zuhair Murad özel tasarımlarının yer aldığı ‘shop in shop butiği’ ile sadece Vakko Couture’da yer alıyor. Vakko Home ve Cristofle mağazası da daha geniş alanları ve artan alternatifleriyle
    dekorasyon tutkunlarını bekliyor.

    Etiketler: İstinyePark AVM , vakko , Stil
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri