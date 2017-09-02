Artık bataryalar çıkarılamayacak

ALMANYA’nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük teknoloji şovu tüm hızıyla sürüyor. Beyaz eşya ağırlıklı tüketici elektroniği ürünlerinin tanıtıldığı fuarda, bu yıl tüketicilerin beğenisine sunulan yeni akıllı telefonların sayısı da artış gösterdi. 5 yeni modelin vitrine çıkarıldığı fuarda, dikkat çeken nokta ise artık akıllı telefonlardaki bataryaların çıkarılmaması oldu. Tasarım olarak kapalı metal kasaya sahip olan yeni nesil modellerde, arka kapak çıkarılamıyor. Dolayısıyla bataryanın ömrü bittiğinde ve yenilenmek gerektiğinde, kullanıcıların yetkili servislerin yolunu tutması gerekiyor. Bu da tasarım açısından yeni modellerin bir adım öne çıkmasını sağlasa da kullanım deneyimi açısından tüketiciler arasında tartışmalara yol açıyor. Öte yandan yeni modellerde kamera ve görüntüleme teknolojileri açısından birçok yeni özellik yer alıyor. Çift kameralı yeni modellerin yanı sıra saniyede 960 kare yakalayabilen akıllı telefonlar önümüzdeki dönemde adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

ALEXA DESTEĞİ GELDİ

Fuarda dikkat çeken modellerin başında Moto X4 geliyor. Yeni modelin en önemli özelliği, Amazon’un dijital asistanı Alexa ile kullanılmaya başlanması. 5.2 inçlik AMOLED ekrana sahip olan model, çift kameraya sahip. 12 megapiksel ve 8 megapiksellik çift kamera, “otomatik odaklı pixel” teknolojisi sayesinde profesyonel kalitede görüntüler oluşturuyor. Adaptif düşük ışık modu ve yeni “panoramik selfie” özelliği bulunan 16 megapiksellik ön yüz kamerası ise daha geniş bir arka planla selfie’ler çekmenize yardımcı oluyor.

YENİ MODELİ BERLİN’DE

Yerli teknoloji şirketi Vestel, geçtiğimiz ay satışa çıkardığı Venus Z10 modelini, IFA’da sergiledi. 5.2 inçlik ekrana sahip olan Venus Z10, 8 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4 GB RAM, Quick Charge 3.0 hızlı şarj ve parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip. Ayrıca Venus Z10’da 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci ve tamamıyla metal gövdesiyle dikkat çekiyor.

ALCATEL MODEL SAYISINI ARTTIRDI

Akıllı telefon konusunda model seçeneklerini arttırmaya devam eden Alcatel, ‘A7’ modelini IFA’da tanıttı. 5.5 inçlik ekrana sahip olan model, 16 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kameraya sahip. 4000 mAh özellikli güçlü pille dikkat çeken model, ayrıca ultra hızlı şarj edilebilme özelliğiyle, kullanıcılarının telefonlarını hızlıca şarj edip hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlıyor.

İKİ MODELLE VİTRİNDE

Sony IFA’da iki model birden tanıttı. Xperia XZ1 ve XA1 Plus adındaki modeller, yüksek görüntüleme teknolojileriyle dikkat çekiyor. Xperia XZ1, ‘Exmor RS’ görüntü sensörü sayesinde saniyede 960 kare kayıt ile yavaş çekim video oynatma imkânı sunuyor. Ayrıca, 19 megapiksel arka kamera yeni ‘Öngörülebilir Yakalama’ fonksiyonu ile hep bir adım önden giderek aksiyon hatta sadece bir gülümseme tespit ettiğinde dahi, siz daha deklanşöre basmadan otomatik olarak görüntüleri arabelleğe almaya başlıyor. Xperia XA1 Plus ise 23 megapiksellik arka kamera, 5.5 inç Full HD ekran ve ClearAudio+ Sony Ses Teknolojisi ve Akıllı Amplifikatör ile yüksek ses performansına sahip olarak geliyor.

YENİLİK SİNEMA VİDEO MODU

IFA’ya damga vuran akıllı telefonlardan biri LG V30 oldu. Çift kameraya sahip olan model, ‘Cine Video’ ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Cine Effect ve Point Zoom özellikleri sayesinde bir profesyonel gibi video çekebiliyor. Geleneksel kameralar sadece çerçevenin ortasına yakınlaşmaya imkan verirken LG’nin sektörde bir ilk olan Point Zoom’u Zoom Slider ile çerçevedeki yeri ne olursa olsun herhangi bir şeye sorunsuzca yakınlaşabilecek gelişmiş yazılım algoritmaları kullanıyor. Cine Effect, sahip olduğu 15 ayar ile romantik komediden, gişe rekorları kıran filmlere, polisiye, korku ve klasik filmler gibi birçok türde filmin atmosferini yansıtan benzersiz videolar çekme şansı veriyor.

SAMSUNG ‘ÖNCE SAĞLIK’ DEDİ

SAMSUNG, Galaxy Note8’den sonra IFA’da giyilebilir teknoloji ürünlerini tanıttı. Sağlığı odağına alan Samsung’un yeni ürünleri Gear Sport, Gear Fit2 Pro, Gear IconX. Spor yapmayı sevenler için geliştirilen akıllı saat Gear Sport, GPS özelliğiyle yenilenen akıllı bileklik Gear Fit2 Pro ve kablosuz kulakiçi kulaklık Gear IconX modelleri fuarda dikkat çeken modeller arasında yer aldı.

SUALTI DRONE’UYLA BALIK TUTMA DÖNEMİ

IFA’nın ilgi çeken stantlarından biri su altında kullanılan drone oldu. Powervision şirketinin geliştirdiği ‘PowerRay3’ adındaki modelin kullanım amacı ise balık tutmak. Tıpkı uçan drone’larda olduğu gibi uzaktan kumanda ile kontrol edilen PowerRay3’ün üzerinde bulunan kameralar sayesinde hareketler gerçek zamanlı takip ediliyor. Üzerine misina ve iğne takılabilen drone, balıkların olduğu noktaya yönlendiriliyor. Balığın yemi yeme anı kamera üzerinden takip ediliyor. Böylelikle balık tutarken iş şansa bırakılmıyor. Ayrıca cihazın üzerindeki sonar radar sistemi ile suyun derinliği de takip ediliyor. PowerRay3, 2 bin 500 Euro’ya satılıyor.

SANAL IŞIN KILICIYLA JEDI AVI

LENOVO arttırılmış gerçeklik (augmented reality - AR) teknolojili platformu ‘The Mirage’ı IFA’da tanıttı. Başlık (headset) ve kontrol tuşlarından oluşan The Mirage, kullanıcıların sanal dünyada istedikleri gibi hareket etmesini sağlıyor. Disney ile işbirliğiyle efsane film serisi Star Wars’un oyununu The Mirage’a taşıyan Lenovo, ışın kılıcıyla Jedi avına çıktı.