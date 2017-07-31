Artık "8 yıldızlı eczacı" diye bir şey var!

Eczacılık mesleğinin eğitim ayağında, son yıllarda yaşanan reformlardan en önemlilerinden birisi ilaç- odaklı eğitimden hasta- odaklı eğitime geçilmesi oldu. Müfredatını bu reforma uygun olarak geliştiren Altınbaş Üniversitesi ise Türkiye’de lisans düzeyinde hasta- odaklı eğitim veren ilk üniversite olma özelliğini bünyesine barındırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı, yarının eczacısında olması gereken 8 özellik ise bir bakıcı, bir iletişimci, bir karar alan, bir lider, bir hayat boyu öğrenen, bir girişimci yönetici, bir öğretmen ve bir takım oyuncusu olarak belirlenmişti.

Bir eczacılık öğrencisinin bu özelliklerle mezun olarak hizmet vermesi gerektiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Buket Aksu, “Dünya Sağlık Örgütü eczacıların da içinde olduğu bütün sağlık çalışanlarının birebir hasta ile iletişimine dair taşıması gereken 8 adet özelliğin olması gerektiğine dair bir bildirge yayınlamıştı. Biz de kuruluşumuzdan bu yana eczacıların mutlaka bu özellikleri taşıması gerektiğine inanarak programlarımızı buna göre yaptık ve eğitimlerimiz içerisinde ders olarak bunları veriyoruz. Yani bizden diploma alan öğrenciler 8 yıldızlı eczacılık sertifikası alarak mezun oluyorlar. Ayrı ayrı her birinin eğitimini alıyorlar ve her birinden bir yıldızı kazanmış oluyorlar. Dersi alamayanların o yıldızı eksik kalmış oluyor. Hatta bu bağlamda Türk Eczacılar Birliği de bizden bu konuda hastalarla etkin iletişim konusunda eğitimlerinde destek istediler. Ben de 13 ayrı eczacı odasında bir yıldızlık eğitimlerini vermiş oldum. Eski mezunların böyle bir imkanı yoktu. Onlara da haksızlık olmaması için yetişebildiğimiz oranda onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki çok kısa bir süre sonra sürekli eğitim merkezi kanalımız ile bu yıldızı arzu eden meslektaşlarımıza da dağıtma imkânımız olacak” dedi.

"ECZACI SADECE BANKO ARKASI DEĞİL, BANKO ÖNÜNDE DE OLMALI"

“Meslektaşlarımız sadece banko arkası değil, banko önünde hastayla birebir iletişim halinde olmalı” diyerek bu yıldızların insan odaklı olduğunu vurgulayan Aksu, “Artık yeni nesilden oluşan toplum nedenini bilmeden ilerlemeyi sevmiyor. Bu yüzden eczacılar hem hastaları hem de yanında çalışanları ancak bilgi ile ikna edebilir ve yönlendirebilir. Bu sayede hem eczacılar hem de yanındaki takım arkadaşları birebir hastayı anlayıp ondan sonra ilacı gerçekten ne şekilde kullanacağını öğretecek, ondan tekrar geri bildirim alacak ve de dinleme özelliğini geliştirmiş olacak” diye konuştu.

Gerek sürekli eğitim merkezleri, gerek Türk Eczacılar Birliği ve ilaç firmaları kanalları ile bu yıldızların eğitimlerinin vermeye çalıştıklarını ve her zaman bu konuda yardımcı olacaklarını da dile getiren Aksu, son olarak da bu aşamalarda karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulması gerektiğine dikkat çekti. Aksu sözlerine şu şekilde devam etti; “Yıldızlar zaten içimizde ve gökyüzünde. Fakat biz istiyoruz ki o yıldızları omuzlarınıza sıralayalım. Nitelikler içinizde vardır. Biz sadece onları nasıl ortaya çıkaracaksınız ve de hangisini ne zaman kullanacaksınız onu gösteriyoruz. Karşılıklı bilgi paylaşımı yaparak içinizdeki yıldızı kendinize saklamayın ki hepimize kutup yıldızı olarak dönsün.”