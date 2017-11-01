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    Artçı şoklar

    DIŞ HABERLER
    01.11.2017 - 02:05 | Son Güncelleme:

    Dünya Kevin Spacey’ye yönelik taciz suçlamasını konuşurken, ünlü aktörün kardeşinden dehşet verici bir açıklama geldi.

    Kevin Spacey’nin 30 yıl önce 14 yaşında bir aktörü taciz ettiği iddiası ve ünlü aktörün eşcinsel olduğunu açıklamasının artçı sarsıntıları sürüyor. Spacey’nin ağabeyi Randall Fowler, geçmişle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    62 yaşındaki Fowler, babaları Thomas Geoffrey Fowler’ın kendisine uzun yıllar tecavüz ettiğini iddia etti. Babalarının bir Nazi olduğunu kaydeden Fowler, “Evimizde çok karanlık bir atmosfer vardı. Dehşet vericiydi. Kevin olup bitenden kaçınmaya çalışıyordu” diye konuştu.

    Televizyon dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Emmy Ödülleri de 58 yaşındaki aktöre vermeyi planladığı ödülden vazgeçti. Spacey’nin ABD Başkanı’nı canlandırdığı ‘House of Cards’ dizisinin altıncı sezon çekimleri de askıya alındı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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