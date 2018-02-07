Arslan’dan PTTMessenger açıklaması: 6 ay içinde vatandaşlarımız kullanacak

Arslan, TRT Haber canlı yayınında şunları söyledi:

YURT DIŞINDAN KULLANMAK İSTİYORLAR

“PttMessenger’da bizim birinci hedefimiz kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kendi içinde yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili güvenli bir şekilde haberleşme sağlayabilmeleri. O yüzden şu anki yazılımımız kamu kurumlarına hizmet veriyor. Nitekim bazı kamu kurumlarımızla başladık bu çalışmaları birlikte yapıyoruz. Onlar bu sisteme dahil olduktan sonra kendi kullanıcıları erişebiliyor. Aynı şeyi büyük özel şirketler için de yapabilir hale geleceğiz. Onlar da kendi içlerindeki yazışmalarda güvenliği esas aldıkları için onlara da bu hizmeti vereceğiz.

Şu anda AR-GE departmanımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunun bir sonraki aşaması da vatandaşın da bu hizmetten yararlanabilmesi, bireysel olarak görüşebilmesi. Ama öncelikle kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kurumsal ve toplu olarak yaptıkları işlemlere bu anlamda hizmet vereceğiz. Kamu kurumlarımız için görüştüğümüz kurumlara bu hizmeti şimdi verebiliyoruz. Ama hedefimiz 6 ay içerisinde bireysel olarak da vatandaşımızın kullanabilmesi.

Dünyanın her yerinden insanların da kurumun sistemine dahil olmak şartıyla kullanma şansı var. Emin olun şu anda yurt dışında birçok ülkeyle görüşmeleri yapıyoruz. Bizim haberleşme sistemimizi kullanmak istiyorlar. Tabi onlar da testlerini yapıp güvenliğinden emin oldukları için bunu istiyorlar.

YAKLAŞIK 2 BUÇUK YILDIR ÇALIŞIYORUZ

Vatandaş ‘Messenger’a çok yatkın olduğu için, bildiği için PttMessenger adıyla yola çıktık. Bakanlar Kurulu’nda da bunu konuştuk. Daha akılda kalan, daha vurucu isimle bunu inşallah devam ettireceğiz. Daha sonra vatandaşa yönelik yaptığımızda da farklı bir isimle çalışmayı yapacağız. Şu an açıkçası isimler üzerinde arkadaşlar çalışıyor.

Alternatifleri görüştükten sonra da daha akılda kalıcı olan, yurt dışından kullanıcılarında zorlanmayacağı isimlerle de inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz. Böyle bir çalışmayı yaptığınız zaman üniversitelerden destek almanız gerekiyor. PTT’nin PTT Teknoloji diye bir şirketi var. Şirketin sadece işi, bunları yapmak. Çok ciddi bir AR-GE birimi var.

Tekrar söyleyelim kendi çalışma arkadaşlarımız, özellikle uluslararası arenadaki tecrübeli arkadaşlarımız. İnşallah bu AR-GE birimini de bundan sonra daha fazla büyüterek hizmet vereceğiz. Çünkü bununla sınırlı kalmayacağız. Bunu geliştireceğiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu başka alanlarda da tecrübemizi paylaşmış olacağız. Tabii bu tür süreçler birkaç ayda olmuyor. Yaklaşık 2-2 buçuk yıldır ekip olarak bu işin üzerinde yoğun olarak çalışıyorduk. Son 5-6 aydır artık kurumlarımızla görüşüp onların hizmetine verebilir hale geldik. Emin olduktan sonra da hükümet seviyesine taşıdık ve sayın Başbakanımızın açıklamasıyla startı vermiş olduk.”