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    Arsa vurguncuları noterde basıldı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    31.10.2017 - 15:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, sahibi yurtdışında olan ya da miras kalan arazilerini almayan kişilerin yakınları adına sahte belge düzenleyerek vurgun yapan çete, arsa satışı yaptıkları noterde basıldı.

    Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle arsaları satarak vurgun yapan şebeke ile ilgili bilgi alınca çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şebeke, sahibi yurt dışında olan ya da kendilerine miras kalan arazileri almayan kişileri tapu müdürlüklerindeki bağlantıları sayesinde belirliyordu.

    Bu kişilerin yakınları adına sahte belge düzenleniyor ve arsa satışları yapılarak milyonlarca TL vurgun yapılıyordu. Çetenin son hedefi Hadımköy’deki bir araziydi.

    Sahte belgeleri hazırlayan şebeke Avcılar’daki notere gidecekti. Satışla ilgili istihbarat alan Mali Şube ekipleri noter çevresinde önlem aldı. Şebeke üyeleri notere gelerek satış işlemlerine başlayınca operasyon düğmesine basıldı.

    R.C ve T.D ile tapu memurlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik, rüşvet, görevi kötüye kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

    Etiketler: İstanbu
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