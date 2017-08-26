Aroma'da işçiler greve gitti; patron isyan etti

Duruk, yaptığı yazılı açıklamada, zam teklif etmediklerine yönelik haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Fabrikalarında örgütlenen Tek Gıda-İş Sendikası Bursa Şubesi ile bir süredir toplu iş sözleşmesi görüşmesini sürdürdüklerini belirten Duruk, şunları kaydetti:

"Yüzde 14,1 zam teklif etmemize rağmen işçiler greve gitti. Bu teklif şu anki yıllık enflasyon oranının yaklaşık yarı yarıya fazlası. Ama buna rağmen kabul edilmedi. Bu grev doğru değil, zam oranı teklifimiz Türkiye'nin ortalamasının üzerinde. Asgari ücrette de memur maaşlarında da böyle bir zam oranı yok ama buna rağmen kabul edilmedi."

"ÜRETİCİ DE MAĞDUR DURUMDA"

Duruk, işçiler grevde olduğu için üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticiden ürün alamadıklarını belirterek, "Türkiye şeftali üretiminin merkezi olan Bursa'da en büyük alıcılardan birisi biziz. Yıllık binlerce ton şeftali satın alıyoruz üreticiden. Şu anda üretici de sıkıntıda. Onların ürünleri de dalda kalıyor." ifadelerini kullandı.

"FİRMAMIZ ONLARCA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR"

Gelecek yıl firmanın 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını kaydeden Duruk, şöyle devam etti:

"Yılda 125 bin ton meyve işliyoruz. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Meyvenin yanı sıra sebze suyu üretimi konusunda da çalışmalarımız var. Yaklaşık 50 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Kurulduğumuz günden beri sadece tüketicilerimizi değil işçimizi ve üreticimizi de koruyor, onları da düşünüyoruz. Toplam cirosu 200 milyon lira olan firmamız Almanya'dan Dubai'ye, ABD'den İsviçre'ye, Türkmenistan'dan Libya'ya kadar onlarca ülkeye ihracat yapıyor, cari açığın azalmasına katkı sunuyor. Ülkemizde zaten bir markayız. Dünyada da global bir marka olma hedefiyle çalışmalarımızı emin adımlarla yürüteceğiz. Ülke ekonomisine katkı sunmaya, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam edeceğiz."



