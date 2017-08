Arnavutköy'de keşfetmeniz gereken 10 mekan

1. Antica Locanda

İtalyan esintilerini Arnavutköy'de yaşamak için en doğru adreslerden biri Antica Locanda, hayranlık uyandırıyor. İnce detaylarla dekore edilmiş bu yerde özel günlerinizi harika bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Dana carpaccio, kestaneli, patatesli fettucini, porcini mantarlı risotto lezzeti ile baş döndürüyor.

2. ANY

Arnavutköy denilince akla ilk gelen mekanlardan biri Any, en gözde yerlerden. Günün her saatine uygun konsept yaşatan Any, çok tercih ediliyor. Gündüz arkadaşlarınızla kısa bir mola verirken, geceleri de DJ performansı ile doyasıya eğlenebilirsiniz. Ev yapımı cips patates, buffalo tavuk kanadı, dana lokum ve kokteyleri çok başarılı.





3. Miss Delicious Bakery

Renkli ve canlı dekorasyonu ile kendini çeken Miss Delicious Bakery, küçük ama bir o kadar da şirin bir mekan. Pave, profiterol, cheesecake gibi özel tatlılarıyla çok etkiliyor. Buraya bir kere gelen bir daha gelmek için can atıyor.

4. Bodrum Mantı Cafe

Hem boğaz manzarası hem de eşsiz bir mantı yemek isteyenler Bodrum Mantı Cafe'yi mutlaka denemeli. Çıtır bihter mantısı lezzeti ile bağımlılık yaratıyor. Yemekten sonra yenilen dondurmalı helva tatlısı keyifleri kat ve kat arttırıyor.





5. Mira Balık

Boğaza nazır rakı balık keyfini yaşatan Mira Balık, kalitesiyle oldukça başarılı yerlerden. Susamlı acılı patlıcan ezme, Ege usulü cibes otu salatası, kalamar tava, lagos ızgara, tekir tava gibi muhteşem lezzetler sunuyor.





6. Girandola Dondurma

Gerçek dondurma lezzetini damaklarda yaşatan Girandola Dondurma, İstanbul'un en iyi dondurmacıları arasında yer alıyor. Nutellalı dondurma, narlı dondurma, ayvalı dondurma gibi binbir çeşit dondurması ile keyifli anlar yaşatıyor.

7. Alexandra Cocktail Bar

Terasında harika bir manzara sunan Alexandra Cocktail Bar, arkadaşlarınızla birlikte hem eğlenip hem de keyifli vakit geçirebileceğiniz güzide yerlerden biridir. Her damak tadına uygun enfes kokteyller, şahane müzikler burada sizi bekliyor.





8. Fotini Cafe

Çocuklu aileleri düşünülerek tasarlanan Fotini Cafe, özel çocuk odası sayesinde ailelere hoş bir sürpriz yaşatıyor. Hamileler için özel organik çay baby bauch, sağlıklı yaşayanlar için detox çayı, ızgara sebze salatası gibi özel lezzetleri ile kalpleri kazanıyor.





9. Luzia İstanbul

Arnavutköy'de güzel bir mola yeri olan Luzia İstanbul, harika bir atmosferi ile sizi karşılıyor. Ispanaklı fondü, buffalo pizza, falafel gibi özel lezzetleri damaklarda eşsiz tat bırakıyor.

10. Adem Baba

Taptaze balıkları ve lezzetleri ile Adem Baba, mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında. Mısır ekmeği, kalamar tava, dil balığı ızgara, somon ızgara en çok tercih edilenler arasında. Kalitesinden asla ödün vermeyen Adem Baba'ya yolunuz düştüğünde keşfedin.