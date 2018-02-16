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    Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16.02.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul Arnavutköy’de, ağızları ve burunları koli bandıyla kapalı halde yol kenarında cesetleri bulunan Suriyeli 1.5 aylık hamile Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammed Mahmoud Bachr’ın ölümüyle ilgili sır, tırnak aralarında bulunan doku örneklerinin gizli.  DNA analizi sürüyor. Öte yandan çiftin aranan 10 yaşındaki çocuğu önceki gece üvey amcasının evinde bulundu.

    Arnavutköy cinayetinde flaş gelişmeİSTANBUL Arnavutköy’de, ağızları ve burunları koli bandıyla kapalı halde yol kenarında cesetleri bulunan Suriyeli 1.5 aylık hamile Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammed Mahmoud Bachr’ın ölümüyle ilgili sır, tırnak aralarında bulunan doku örneklerinin gizli. DNA analizi sürüyor.

    2 ŞÜPHELİ YANLARINDA ÇALIŞIYORMUŞ

    Cinayetten kısa süre sonra gözaltına alınan Suriyeli  İ. E. E. ve M.H.D.A.K., Lübnanlı işadamı Muhammed Mahmoud Bachr’ın emlak ofisinde çalıştıkları ve  emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri bildirildi. 2 Suriyeli, cinayetin işlendiği pazar günü öldürülen çiftin evine hiç gitmediklerini iddia etti.

    10 YAŞINDAKİ KIZLARI YAŞIYOR

    Polis, öldürülen Nısrın Kırıdı’nın ilk evliliğinden olan 10 yaşında kızı N.N.’yi önceki gece üvey amcasının evinde buldu. N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. N.N.’in bakıcısısının ifadesinde, “Benden pazar günü N.’yi alarak arkadaşına bırakmamı istedi. Evde Nısrın ve eşi vardı. Durumlarında herhangi bir anormallik görmedim. Ben Naya’yı evden alarak arkadaşına götürüp teslim ettim” dedi. N.N.’nin daha sonra Nısrın Kırıdı’nın arkadaşından üvey amcası tarafından alındığı belirlendi.

    Çiftin oturduğu sitenin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve  cinayetlerin işlendiği gün kapandığı değerlendirilen telefonların açılması için Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.

    Etiketler: Arnavutköy , Cinayet , Suriyeli , son dakika
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