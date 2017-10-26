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    Arkeoloji dünyasında Beşiktaş heyecanı

    Ömer ERBİL
    26.10.2017 - 21:31 | Son Güncelleme:

    Hürriyet’in dün manşetine taşıdığı Beşiktaş metrosunda bulunan Altay Türk topluluklarına ait olduğu düşünülen 3 bin 500 yıllık mezarlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Haber tarih ve arkeoloji çevrelerinde de büyük heyecan yarattı.

    1071 BATILILARIN İDDİASIYDI
    Prof. Dr. Alpaslan Ceylan (Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi): 20 yıldır Anadolu’da Türk varlığının izlerini bilimsel olarak sürüyorum. Üstümüze 1071 diye bir elbise giydirdiler. Bu, Batılı tarihçilerin ortaya koyduğu bir yaklaşım. Bize, “Siz daha önce bu topraklarda yoktunuz” demeye getiriyorlar. Bu elbise çürüdü. Anadolu’da çok sayıda bulgu var. MÖ 2000’li yıllara kadar gidiyor. Kars Kağızman’da Göktürk yazıtları bulduk. Kaya resimleri tespit ettik. Bu tarihlemeyi kafamızdan uydurmadık, bilimsel tespitler yaptık. 1071 tarihi Türkler için başlangıç değil ikinci defa kapının açılmasıdır. Hakkâri’de bulunan steller aslında taş heykellerdir ve Türklere aittir. Beşiktaş’taki bulgular da bizim çalışmalarımızı desteklemekte. Türkler Anadolu’ya iki yönden girdiler. Bir Kafkaslardan, diğeri Balkanlardan. Beşiktaş’taki buluntular İskit Kimmerlerin göçünün ispatını gösteriyor. Urartu tarihi bilgileri de İskitlerin MÖ 600-700’lerde Anadolu’da var olduklarını kanıtlıyor.

    BU KADAR NET BİR KANIT YOKTU
    Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi): Beşiktaş kazıları İstanbul’da daha önce neleri kaybettik sorusunu akla getiriyor. Son beş yıldır İstanbul Arkeoloji Müzesi harika işler yapıyor. Müzenin titiz çalışmaları İstanbul tarihi için yepyeni bilgileri ortaya çıkardı. Şehrin geçmiş tarihini dar bir çerçevenin dışına taşıdı. Kazı tekniği açısından bu çok zor bir kazı. Ancak müze arkeologları başarıyla yürütüyorlar. Sonuçları bilim dünyası açısından heyecan verici. Kurgan tipi mezar oldukları kesin. Tarihleme de doğru görünüyor. Kuzey step kültürü, Altay kültürü olduğu doğru. Göçebe topluluklar. Dünyada özellikle Balkanlarda bu kültürün izlerini biliyoruz. Ancak bu kadar organize ve net bir mezarlık topluluğu ilk defa karşımıza çıktı.

    İstanbul’da Türklerin ilk izleriİstanbul’da Türklerin ilk izleri

    Etiketler: gazetehaberleri
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