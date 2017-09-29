Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Arkas Lojistik’ten yeni yatırım

Arkas Lojistik’ten yeni yatırım

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
29.09.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

2017 senesini dolar bazında yüzde 15 civarında büyüme ile kapatmayı hedefleyen Arkas Lojistik, büyüme hedefleri doğrultusunda ekipman yatırımlarına devam ediyor.

Son 3 ayda 5 milyon Euro’luk çekici ve dorse yatırımı yapan şirket son olarak filosuna 20 yeni Ford Trucks çekici kattı. Araçlar düzenlenen tören birlikte Arkas Lojistik’e teslim edildi. Törene Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Kınay ve Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan ile Arkas Lojistik yöneticileri katıldı.

TOPLAM 5 MİLYON EURO
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, “Türkiye’deki fabrikasında tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve üretimi yapılan Ford Trucks’ın araçlarını filomuza kattığımız için mutluyuz. 1 milyon 400 bin Euro yatırımla aldığımız 20 Ford çekici ile filomuz 550’ye yaklaştı. Sürdürülebilirlik politikamızla da uyuşan yeni araçlarımız Euro 6 normuna sahip.

İlk defa 13 litre motor araç kullanacağız. Bu özellikleri yakıt tasarrufu ve karbon salınımında sağladığı avantajlar nedeni ilk tercih nedenimiz oldu. Ayrıca işletme ve servis maliyetlerinde sağlayacağı tasarruf ile geniş servis ağı bizim gibi Türkiye’nin her noktasına taşıma yapan bir firma için öne çıkan etkenlerin başında geliyor” dedi. Arcas “Bu yatırımla birlikte son 3 ayda çekici ve dorse yatırımlarımız toplam 5 milyon Euro’ya ulaştı. Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşmayı önemseyen stratejimiz kapsamında büyümemizi yatırımla destekliyor, sürekli hizmetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİMİZ GENİŞLİYOR
Türkiye’nin en büyük filolarından birine sahip Arkas Lojistik’in Ford Trucks’ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Kınay, şunları söyledi: “Arkas Lojistik ile 2015 yılında başlayan iş birliğimiz, bugün dünya çapında projelerde kullanılmak üzere teslimatını yaptığımız 20 adet Ford Trucks ile daha da genişliyor. Araçlarımızın gerek yakıt tüketimi, gerek çevreci Ecotorq motoru, gerekse de toplam sahip olma olma maliyeti ile şirketlere optimum çözümler sunuyoruz ve aynı zamanda iyi bir yatırım aracı olmaya devam ediyoruz. Ford Trucks olarak, büyük filolara araçlar vermeye devam ederken, geniş ürün gamımız ile her ihtiyaca yönelik rekabetçi çözümler sunmaya sürdürüyoruz.”

 

Etiketler: Ford Trucks , Arkas Holding , Serhan Turfan
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri