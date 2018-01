'Arkamızda ABD var diyerek Türkiye'yle baş edemezsiniz'

DURDUK DURDUK, BİR GECE ANSIZIN VURDUK

“DEDİK ki bakın, ‘Bize yanlış yapmayın, bizim sınırlarımıza saldırmayın, bizi taciz etmeyin. Böyle yapacak olursanız, daha fazla dayanamayız.’ Bunu Sayın Obama’ya da söyledim. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı alamadık. 15 gündür ne dedik, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’. Maalesef müttefikimiz olan bazı ülkeler, ‘Biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık’ diyorlar. Ama biz terör örgütüne silah yardımı yaptıklarını tüm kayıtlarıyla beraber, biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz. 5 bin civarında TIR’ın dışında, 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. PKK- PYD -YPG, desteklendi. Bunlar Afrin’e yerleştirildi. Biz bütün bunların takipçisi olarak, durduk, durduk, durduk. Bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok. Daha yapacağımız çok şey var. Dün akşam hava harekâtıyla gereken adımlar atıldı. Ardından kara harekâtı başladı.



GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK

Bütün mesele şu, Afrin yüzde 55 ile Arapların, yüzde 35 orada sonradan yerleştirilmiş Kürtler var. Ve yüzde 6- 7 civarında Türkmenler var. Afrin’i gerçek sahiplerine teslim ettik. Bizim hedefimiz şudur; 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. İşte bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermektir.



15 TEMMUZ GAZİLERİ HABER GÖNDERİYOR

15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor. ‘Cumhurbaşkanımız bize müsaade etsin, biz de Afrin’e gidelim’ diyor. Bu PKK’yı, bu PYD’yi, ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayıncaya değin, bunların işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun bunlar, şu operasyonlardan sonra bir daha zaten karşımıza çıkacak cesareti de bulamazlar. Sadece uzaktan atıp tutarak, ‘Bizim arkamızda Amerika var’, ‘Bize nasıl olsa silahları gönderiyor’ diyerek siz, Türkiye ile Türk milletiyle baş edemezsiniz. Bunu böyle bilesiniz.



KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN EZER GEÇERİZ

Çıkmış HDP’nin, çıkmış terör örgütü KCK’nın bazı temsilcileri, meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar meydanlara çıkanlar olmadı. Hatta Diyarbakır’da kongreleri vardı. Kongreye de pek katılan olmadı. Ama bak buradan söylüyorum. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşen olursa, bedelini çok ağır öderler. Bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadele, karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz. Bu böyle biline. Burada taviz olmaz. Burada anamuhalefetin başındaki zat onlara destek veriyor diye dolduruşa gelirlerse yine aldanırlar.



Ben CHP’nin içerisinde yerli ve milli olan kardeşlerimizin olduğuna inanıyorum. Ve onları da bu saflara davet ediyorum. Gelsinler, yerli ve milli olarak beraber yürüyelim. Kuzey Kıbrıs’ta pespaye bir gazete, bugün bir başlık atmış. KKTC’deki kardeşlerimizi tavır almaya çağırıyorum. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. KKTC’li kardeşlerimin gereken cevabı onlara vermeleri lazım.



EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Mehmetçiğimizin, Özgür Suriye Ordusu’nun, polisimizin Rabbim yardımcısı olsun. Dün, bugün namazlarda tüm Müslümanlar duadaydı. Sadece burada değil. Afrika’da bile ellerini açmıştı. Yalnız değiliz. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber. Havada karada Mehmetçiğimizi dualarınızla yalnız bırakmayın. Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız hepsiyle irtibat halindeyiz. Sürekli görüşüyoruz. Sürekli takipteyiz. İnşallah kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.”



TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN YILANIN BAŞINI EZMEK ZORUNDADIR BAY KEMAL'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kan dökülmesin’ yönündeki sözlerine sert yanıt vererek, “Ya sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman, burada şahadet de olur. Burada gazi de olur. Burada kan da olur” dedi. Erdoğan, “Yaşanan gelişmelerin dışında kalma gibi bir lüksümüz yok. ‘Türkiye’nin şurada ne işi var’ diyenler, hem bu ülkenin hem de bu milletin gerçeklerinden bihaberdirler. Türkiye oralarda olmak zorundadır Bay Kemal. Türkiye milli bekası için, yılanın başını ezmek mecburiyetindedir Bay Kemal. Hem kendimiz için hem umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz için gerekli gördüğümüz her yerde olacağız” diye konuştu.



EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kongrenin düzenlendiği Bursa Tofaş Spor Salonu’nun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Caddeler trafiğe kapatıldı. Kongreye gelenler 4 ayrı arama noktasından geçerek spor salonuna alındı. Protokol üyeleri dahil salona girenlerin üstü bir kez daha arandı.