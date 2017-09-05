MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Arkalarından ateş edilince iki kız motorsikleti bırakıp kaçtı

    Arkalarından ateş edilince iki kız motorsikleti bırakıp kaçtı

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    05.09.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:21

    Bolu’da oturan Ramazan B., evinin önünden motosikletle geçen 20 yaşındaki A.Y. ve 21 yaşındaki B.S. adlı kızlarla tartışıp korkutmak için tüfekle ateş açtı. Kızlar motosikleti bırakıp kaçarken Ramazan B. polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

    Olay, dün akşam Gölyüzü Mahallesi Çayırpınar Sokak’ta meydana geldi.Evinde alkol alan Ramazan B., daha önceden tanıdığı B.S. ve A.Y. adlı kızları evinin önünden motosikletle geçerken gördü. Aralarında geçmişe dayalı bir husumet bulunduğu belirtilen RamazanB. ile kızlar tartışmayabaşladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan B., evden aldığı av tüfeği ile dışarı çıkıphavaya 3 el ateş etti.Korku ve paniğe kapılan kızlar, motosikleti bırakıp koşarak kaçtı. Kaçan B.S. ve A.Y.’nin arkasından hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Ramazan B., daha sonra tüfeği eşine verdi.

    Arkalarından ateş edilince iki kız motorsikleti bırakıp kaçtı

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri Ramazan B.’yi gözaltına almak istedi. Ancak, Ramazan B., alkolün de etkisiyle polislere direndi. Bu sırada Ramazan B.’nin eşi ve annesi de polislere tepki gösterdi. Ramazan B., 4 polis tarafından güçlükle kelepçelenip ekip otomobiline bindirildi.

    Bir süre sonra B.S. ve A.Y., olay yerine geldi. B.S., polislere olayı anlattığı sırada Ramazan B.’nin eşiyle de tartıştı. Araya giren polis, tartışmanın büyümesini önledi. Ramazan B.’den şikayetçi olan iki kız ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. B.S. ve A.Y., polisteki ifadelerinde Ramazan B.’nin kendilerine iftira attığını ileri sürdü. Olayda kullanılan tüfeğe el konulurken soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: bolu , motorsiklet , Ramazan B
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri