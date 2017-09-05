Arkalarından ateş edilince iki kız motorsikleti bırakıp kaçtı

Olay, dün akşam Gölyüzü Mahallesi Çayırpınar Sokak’ta meydana geldi.Evinde alkol alan Ramazan B., daha önceden tanıdığı B.S. ve A.Y. adlı kızları evinin önünden motosikletle geçerken gördü. Aralarında geçmişe dayalı bir husumet bulunduğu belirtilen RamazanB. ile kızlar tartışmayabaşladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan B., evden aldığı av tüfeği ile dışarı çıkıphavaya 3 el ateş etti.Korku ve paniğe kapılan kızlar, motosikleti bırakıp koşarak kaçtı. Kaçan B.S. ve A.Y.’nin arkasından hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Ramazan B., daha sonra tüfeği eşine verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri Ramazan B.’yi gözaltına almak istedi. Ancak, Ramazan B., alkolün de etkisiyle polislere direndi. Bu sırada Ramazan B.’nin eşi ve annesi de polislere tepki gösterdi. Ramazan B., 4 polis tarafından güçlükle kelepçelenip ekip otomobiline bindirildi.

Bir süre sonra B.S. ve A.Y., olay yerine geldi. B.S., polislere olayı anlattığı sırada Ramazan B.’nin eşiyle de tartıştı. Araya giren polis, tartışmanın büyümesini önledi. Ramazan B.’den şikayetçi olan iki kız ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. B.S. ve A.Y., polisteki ifadelerinde Ramazan B.’nin kendilerine iftira attığını ileri sürdü. Olayda kullanılan tüfeğe el konulurken soruşturma sürdürülüyor.