Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Arkadaşlarını öldüresiye dövüp, sosyal medyada paylaştılar

    Arkadaşlarını öldüresiye dövüp, sosyal medyada paylaştılar

    Aziz GÜVENER/DHA
    02.11.2017 - 06:50 | Son Güncelleme:

    ADAPAZARI’nda Irak vatandaşı 3 kişi, tartıştıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdü. Bu anları,cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler, görüntüyü sosyal medya üzerindenpaylaştı.

    Adapazarı’nda Irak vatandaşı 3 kişi, kendi yurttaşları H.A. ile aralarındaki bir husumetten dolayı telefonda tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşları, H.A.’yı gece saatlerinde evinden zorla çıkarıp, bir araca bindirdi. Kent merkezinde, nerede olduğu bilinmeyen bir inşaat alanına götürdükleri H.A.’yı öldüresiye döven kişiler, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Arkadaşlarının başına vurup, kulağını ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla yaralayan, üzerlerine idrarlarını yapan saldırganlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde, saldırganların, H.A.’yı yumruk ve sopalarla dövdüğü, üzerine de idrarını yaptığı görüldü.

    Görüntüleri, Iraklı kişilerin oluşturduğu sosyal medya hesabında paylaşan kişiler, H.A.’nın şikayeti üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.

    Etiketler: dayak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri