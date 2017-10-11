Arkadaşları anlattı... Korktuğu başına gelmiş

Olay, geçen 15 Haziran’da saat 06.00 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde memur olan Dilek Mamalı ile yine aynı kurumda nemekli olan imam nikahlı eşi Mehmet Sabırlı, sabah saatlerinde evde kıskançlık yüzünden tartıştı. Mamalı’nın bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istemeyen Sabırlı, olumsuz cevap alınca öfkelendi. Sabırlı mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı’nın kalbine sapladı. Dilek Mamalı ağır yaralanırken, Mehmet Sabırlı durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, açık olan kapıdan eve girdiklerinde Mamalı’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dilek Mamalı kurtarılamadı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Mehmet Sabırlı’yı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan Sabırlı hakkında ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sabırlı, Dilek Mamalı’nın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Dilek Mamalı’nın mesai arkadaşları tanık olarak dinlendi. Mamalı’nın mesai arkadaşı Bircan Fatma Eslik ifadesinde, "Dilek çok yakın arkadaşım olur. Sanıkla olan arkadaşlıklarını da biliyorum. Sanık, Dilek’in benimle ve arkadaşlarıyla görüşmesini yasakladı. Olaydan 3 ay kadar önce Dilek ile telefonla konuştuk. İlişkisinin nasıl gittiğini sordum. O da kötü gittiğini ve Sabırlı’nın kendisini öldüreceğinden korktuğunu söyledi" dedi.



Mamalı’nın 25 yıllık mesai arkadaşı Serpil Buhur ise ifadesinde, "1 Mayıs’ta bir gezi düzenlenmişti ve Dilek de o geziye gelmişti. Orada ağlıyordu. Mehmet Sabırlı sürekli arıyordu ve tartışıyorlardı. Dilek korkuyordu. Geziden sonra Dilek’i merak ettiğim için aradığımda, Mehmet Sabırlı’nın kendisini yaşatmayacağını söylediğini ve çok korktuğunu anlattı. Ayrıca Dilek alkol ve uyuşturucu kullanmıyordu, hatta sigara bile içmezdi" diye konuştu.



Tanıkların dinlenmesinin ardından söz isteyen sanık Mehmet Sabırlı, "Tanıkların söylediklerinin yüzde 50’si yalan. Dilek ile alkol alırken tanıştık, kendisi alkol alırdı. Tanıklardan da bunu bilenler vardır" dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Sabırlı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Duruşma çıkışında adliye önünde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, sağın en ağır cezaya çarptrılmasını isteyip, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

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