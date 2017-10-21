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    Arkadaşlar gereğini yapacaktır

    AA
    21.10.2017 - 01:25 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili, “Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum” dedi. Yıldırım, Üsküdar’da Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazını ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin “İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin ‘İşimize devam ediyoruz’ şeklinde bir açıklaması oldu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Binali Yıldırım, “Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum” yanıtını verdi.

    MÜTTEFİK İLİŞKİSİNE EN BÜYÜK ZARAR

    Yıldırım, “Rakka’da terör örgütü elebaşı Öcalan’ın posterinin açılması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine de bunu kendilerinden ziyade ABD’’nin değerlendirmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

    “Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri’ne hep söyledik, bir terör örgütüyle, başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD’nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar, bunu merak ediyoruz. Bu fotoğrafın, PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Dolayısıyla bu davranışıyla Amerika Birleşik Devletleri, terörle iş birliği yapmakla kalmıyor, aynı zaman da Türkiye’nin, Suriye’nin geleceğini de tehlikeye atıyor. Bunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim.”

    Etiketler: Binali Yıldırım , Melih Gökçek , gazetehaberleri
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