Arkadaşının eşine şantajlı tecavüz iddiasına gözaltı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.G. adlı kadın, eşinin arkadaşı olan M.İ.'nin (35) evlerine geldiğini ve zorla kendisinin çıplak fotoğrafını çekip daha sonra bu fotoğraflarla şantaj yaparak kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.İ., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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