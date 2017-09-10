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    Arkadaşının eşine şantajlı tecavüz iddiasına gözaltı

    İHA
    10.09.2017 - 19:37 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 20:31

    Samsun'da bir kişi, arkadaşının eşine şantaj yapıp tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.G. adlı kadın, eşinin arkadaşı olan M.İ.'nin (35) evlerine geldiğini ve zorla kendisinin çıplak fotoğrafını çekip daha sonra bu fotoğraflarla şantaj yaparak kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.İ., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Arkadaşının eşine şantajlı tecavüz iddiasına gözaltı

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    Etiketler: tecavüz , iddia , samsun , Samsun
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