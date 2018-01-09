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    Arkadaşının boğazını kesti... Vatandaşlar linç etmek istedi

    İHA
    09.01.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

    Bursa'da tartışma sonrası arkadaşının boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı vatandaşlarca linç edilmek istendi. Yüksekten atlayarak kaçmaya çalışan yaralı zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, cinayet saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Tophane Yokuşu surların altındaki yeşil alanda meydana geldi.

    Cinayet suçundan tahliye edilen ve denetimli serbestlik sebebiyle bir kamu kuruluşunda çalışan 58 yaşındaki Celil Tükenmez, tartıştığı Yılmaz K. (49) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

    Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi. Çakırhamam Otobüs Durakları'na doğru yokuştan kaçan zanlı olay yerine kısa sürede gelen polislerce gözaltına alındı. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Arkadaşının boğazını kesti... Vatandaşlar linç etmek istedi

    Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde tedbir aldı. Zanlının tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

    Arkadaşının boğazını kesti... Vatandaşlar linç etmek istedi

    Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürüyor.

    Etiketler: bursa
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