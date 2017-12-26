Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Arkadaşına eşini öldürtmeye çalıştı

    Arkadaşına eşini öldürtmeye çalıştı

    Murat KÜÇÜK (DHA)
    26.12.2017 - 17:07 | Son Güncelleme:

    Bolu'da, 40 yaşındaki A.K. oturduğu apartmanın önünde boşanmak istediği eşinin arkadaşı tarafından satırla saldırıya uğradı. Yaralanan kadın tedavi altına alınırken, 32 yaşındaki İsmail P. ile A.K.'nin boşanma davası açtığı eşi 48 yaşındaki Erhan K. gözaltına alındı.

    Olay geçen hafta perşembe günü, Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen A.K. elindeki poşetlerle apartmanın girişindeki merdivenlerden yukarı çıkarken arkasından gelen bir kişi satırla saldırdı.

    Büyük korku yaşayan kadın kapıdan içeri girerken arkasından gelen kişi satırla vurmaya devam etti. Satırlı saldırgan kaçarken, apartman sakinleri, A.K.'nin seslerini duyarak yardıma koştu. Yaralanan A.K.'nin ifadesinin ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Satırlı saldırgan Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    İsmail P. saldırı sırasında olay yerinin yakınındaki araçta A.K.'nin eşi Erhan K.'nın bulunduğunu söyledi. Polis, Erhan K.'yı da Ankara'da gözaltına aldı. İsmail P. ve Erhan K. soruşturma kapsamında Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Erhan K. ve İsmail P. adliyeye sevk edildi. Erhan K. ile A.K.'nin boşanmak için dava açtıkları öğrenildi. Erhan K.'nın arkadaşının satırla A.K.'ye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Etiketler: Cinayet , Boşanma , azmettirme , azmettirici eş
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri