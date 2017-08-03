Hürriyet>Kelebek Magazin>Keyif Haberleri>Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film

Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film

Arkadaşlık hepimiz için en güvenli ilişki türlerinden biri. Arkadaşımıza kendimizle ilgili en derin şeyleri anlatmaktan çekinmeyiz ve en gerçek hallerimizi göstermekten utanmayız. Ancak özellikle yakın arkadaşımız karşı cinstense günün birinde tüm bu samimiyet başka bir boyuta taşınabilir, işler tamamen değişebilir. Ananelerimizin dediği gibi ‘Arkadaş ayağı kaz ayağıdır.’ Anladınız siz… İşte tam da bu konuya dikkat çeken filmlerden de feyz alıp, gerçek olabilecekler karşısında dikkatli olabilirsiniz.

Kaynak: Doğan Burda
03 Ağustos 2017 - 16:14:00

Örümcek Adam (Spider Man)

En bilindik arkadaş aşkı şüphesiz genç örümcek adamımız sevgili Peter’in çektiği aşktır. Çocuk koskoca örümcek adam oldu, dünyayı kötülerden kurtarıp şovdan şova koştu ama şu kızcağıza açılıp da ‘Seni seviyorum arkadaşım değilsin ulan!’ diyemedi. Kız da biraz safa yatıyor gibi ama bilse ki örümcek adam en yakın arkadaşı hemen tek taşı aldıracak.

Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film
 

Aramızdaki Sarışın ( Keeping the Faith)

İşte olayın en tatsız senaryosu: Siz en yakın arkadaşınıza aşıksınız, üstüne üstlük diğer en yakın arkadaşınızda duruma boş değil. Eyvahlar olsun, böyle çarpık hikaye mi olur kardeşim! İnsanoğluysanız olur. Bir yanda arkadaşımın aşkısın, diğer yanda arkadaşımsın. Inception filminin aşklısı gibi düşünün. Üçgen biçiminde birbirine aşık olan bu arkadaşları izlerken garip bir keyif alacaksınız.

Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film
 

Hollywood’da Buluşma ( Win a Date With Tad Hamilton)

Mahallenin tatlı kısı Rosalee, her mahallenin tatlı kızı gibi mutluluğu genç yakışıklı ve mahalleden olmayan çocukta bulabileceği konusunda çok kararlı. Çünkü gözü yükseklerde, burnu havalarda. Oysa gerçek aşk yıllardır hemen burnunun ucunda. Bir bilse…

 Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film

Bağlanmak Yok (No Strings Attached) 

Birlikte takılsak bile kesinlikle bağlanmayacağız iddiasıyla yola çıkan kızımız karşısındakinin Ashton Kutcher olduğu jetonunun düşmesiyle birlikte aşırı bağlanıyor tabii. Ama şimdi bu adama da bağlanmamak için beton olmak lazım. Natalie Portman da bir noktaya kadar arkadaş kalabildi zaten. Yani sonuçta kim Ashton Kutcher’la arkadaş kalabilir ki! Senaryo biraz saçma ama güzel film.

Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film
 

Arkadaştan Öte (Friends With Benefits)

Bu iki arkadaş çok yakınlar. Öyle yakınlar ki birlikte uyumadan edemiyorlar. E tabii bir süre sonra niyet değişiyor. Sonuçta birlikte uyumak zaten yeterince abartılı bir durum arkadaşlık için. Yani zaten niyetleri varmış da zamanını bekliyorlarmış diyelim. Arkadaşınızla uyursanız başınıza neler gelebileceğini anlatan ibretlik bir aşk hikayesi.

Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film

Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 16:15:48
Etiketler: aşk filmleri , romantik komedi filmleri , keyif
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri