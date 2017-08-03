 Arkadaş ayağının pek güvenli olmadığına kanıt 5 film

Örümcek Adam (Spider Man)
En bilindik arkadaş aşkı şüphesiz genç örümcek adamımız sevgili Peter’in çektiği aşktır. Çocuk koskoca örümcek adam oldu, dünyayı kötülerden kurtarıp şovdan şova koştu ama şu kızcağıza açılıp da ‘Seni seviyorum arkadaşım değilsin ulan!’ diyemedi. Kız da biraz safa yatıyor gibi ama bilse ki örümcek adam en yakın arkadaşı hemen tek taşı aldıracak.
Aramızdaki Sarışın ( Keeping the Faith)
İşte olayın en tatsız senaryosu: Siz en yakın arkadaşınıza aşıksınız, üstüne üstlük diğer en yakın arkadaşınızda duruma boş değil. Eyvahlar olsun, böyle çarpık hikaye mi olur kardeşim! İnsanoğluysanız olur. Bir yanda arkadaşımın aşkısın, diğer yanda arkadaşımsın. Inception filminin aşklısı gibi düşünün. Üçgen biçiminde birbirine aşık olan bu arkadaşları izlerken garip bir keyif alacaksınız.
Hollywood’da Buluşma ( Win a Date With Tad Hamilton)
Mahallenin tatlı kısı Rosalee, her mahallenin tatlı kızı gibi mutluluğu genç yakışıklı ve mahalleden olmayan çocukta bulabileceği konusunda çok kararlı. Çünkü gözü yükseklerde, burnu havalarda. Oysa gerçek aşk yıllardır hemen burnunun ucunda. Bir bilse…
Bağlanmak Yok (No Strings Attached)
Birlikte takılsak bile kesinlikle bağlanmayacağız iddiasıyla yola çıkan kızımız karşısındakinin Ashton Kutcher olduğu jetonunun düşmesiyle birlikte aşırı bağlanıyor tabii. Ama şimdi bu adama da bağlanmamak için beton olmak lazım. Natalie Portman da bir noktaya kadar arkadaş kalabildi zaten. Yani sonuçta kim Ashton Kutcher’la arkadaş kalabilir ki! Senaryo biraz saçma ama güzel film.
Arkadaştan Öte (Friends With Benefits)
Bu iki arkadaş çok yakınlar. Öyle yakınlar ki birlikte uyumadan edemiyorlar. E tabii bir süre sonra niyet değişiyor. Sonuçta birlikte uyumak zaten yeterince abartılı bir durum arkadaşlık için. Yani zaten niyetleri varmış da zamanını bekliyorlarmış diyelim. Arkadaşınızla uyursanız başınıza neler gelebileceğini anlatan ibretlik bir aşk hikayesi.
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