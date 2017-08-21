Arka Sokaklar'ın yayın tarihi belli oldu.. İşte o fragman

Macera kaldığı yerden devam ediyor. Arka Sokaklar, 12. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni hikayeler, yeni oyuncular ve yeni düşmanlarıyla Eylül ayında Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

23 Haziran 2017 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 447. yeni bölümünde Suat, geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralanıyor. Metin ve Asiye'nin en mutlu günüdür. Evlenen çiftin tüm sevdikleri düğün salonundadır. Hüsnü ve Suat, biricik oğulları Metin'in evlenmesi yüzünden çok mutlulardır. Takı merasimi sırasında Suat, altınları evde unuttuğunu hatırlar; Nazike ile birlikte, eve altınları almaya gider. Bu sırada kuyumcu soyguncusu Durul, çaldığı altınlarla beraber kaçar. Polis de peşindedir. Suat, evden altınları alıp telaşla düğün salonunun yolunu tutar. Durul, Suat'ların mahalleye arabası ile hızlıca girer ve Suat'a çarpar. Suat, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir. Hüsnü, çocukları ile birlikte doktordan gelecek umutlu haberi baklemektedirler.

MERVE OFLAZ ARKA SOKAKLAR'DA

Kanal D’nin, yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi “Arka Sokaklar” ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda Merve Oflaz katılıyor. Merve Oflaz, Rıza Baba’nın ekibine katılacak olan bir polisi canlandıracak.

Maceranın hız kesmeden devam edeceği Arka Sokaklar’ın yeni sezonu için hazırlıklar ise tüm hızıyla devam ediyor.