Arka Sokaklar'da nefes kesen sahne.. Selin zor durumda!

Arka Sokaklar 468. Bölüm Fragmanı yayında! Gizli görevle Suriye'ye giden Selin, teröristle karşı karşıya kalıyor. Arka Sokaklar 468. Bölüm 9 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de
İstihbarat ve emniyetin işbirliği yaptığı bir dosya yüzünden Selin gizli görevle Suriye'ye gider. Amacı teröristerin elindeki çocuğu kurtarmaktır. Selin görevi kabul eder ve Suriye'ye geçer. Kılık değiştirip çocuğa ulaşır. Teröristle karşı karşıya kalır. Terörist çocuğu kalkan olarak kullanır. Selin onu vurmakta kararsız kalır.
Sevdiği kadının Suriye'ye görevle gittiğini öğrenen Mesut, Selin'in hayatı için endişe duyar. Kendisi uzun yıllar o topraklarda görev yaptığından Selin'in nelerle karşılaşabileceğini biliyordur. Mesut, Selin'in arkasından Suriye'ye gider. Teröristlerin yerini bulur; fakat, kendi hayatı tehlikeye girer.
Ali ve Bahar eli silahlı bir adamın peşine düşer. Uzun bir kovalamacadan sonra Ali, adamı durdurmak için ateş eder. Adam vurulur. Kimliğine baktıklarında adamın polis olduğunu öğrenirler.
Selin, çocuğu teröristlerin elinden kurtarabilecek mi? Selin'in arkasından Suriye'ye giden Mesut patlayan bombadan kurtulabilecek mi? Ali'nin vurduğu polis ölecek mi? Ali'nin başı bu yüzden belaya mı girecek?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Arka Sokaklar'ın 467. yeni bölümünde; ağır yaralı hastaneye kaldırılan Aylin, ameliyata alınıp hayata döndürülmeye çalışılıyor!
Sinem'in saklandığı adrese giden Aylin, Rus Mafyası lideri Vitali tarafından vurulur. Onu evde Sinem bulur ve hastanenin önüne bırakır. Aylin ağı yaralıdır. Sinem, Hakan'ı arayıp olayı haber verir. Hakan sayasinde ekibimizde durumu öğrenince şok yaşanır. Herkes Aylin'in bulunduğu hastaneye gider. Aylin ameliyata alınır. Uzun bir ameliyat süreci yaşanır. Dışarıda ise, Hakan ve ekip umutla doktordan gelecek haberi beklerler.
Bu sırada Hakan, Aylin'in vurulma olayından sonra ekip tarafından dışlanır. Herkes onu suçlamaktadır. Hakan, bu olayı çözüp ekibin karşısına onurlu çıkabilmek için Vitali ve Sinem'in peşine düşer. Vitali'nin bulunduğu adresi bulan ekip operasyon düzenler. Vitali kaçar. Hakan peşinden gider. Metruk bir binada Vitali'yi sıkıştıran Hakan onunla dövüşmeye başlar.
Hakan, Vitali olayından sonra Sinem'le buluşur. Sinem tekrar acındıran hali ile Hakan'la konuşmaya çalışır. Hakan bu sefer onu dinlemez. Silahını ona doğrultur. Belaları başına açan Sinem'i öldürmeye kararlıdır.
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