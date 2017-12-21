Arka Sokaklar son bölümde Tekin öldü mü? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 462. bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın son bölümünde ana konu Tekin oldu. Tekin yaşam mücadelesi verdi, oğlunun durumunu öğrenen Hüsnü kahroldu.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tekin'in hayati tehlikesi devam etmektedir. Gonca da hastaneye gelir ve Hüsnü’ye destek olur. Tekin gözünü açana kadar da Hüsnü’nün yanından ayrılmaya niyeti yoktur. Ekip, Muzaffer’in adamlarını yakalar. Hakan, Tekin’e saldıranlar bulununca, istifasının yürürlüğe konmasını ister.

Selin’in üvey abisi Erdal, Selin’i arar ve babası Korkut için ameliyat parası gerektiğini söyler. Selin yıllarca dayak yediği üvey babasıyla yüz yüze gelmek zorunda kalacağı için endişelidir. Selin, Mesut’a bir şey söylemese de Mesut durumun farkına varır.

Selin'in ailevi sorunlar yüzünden kafası karışıyor. Kendisine gelen yardım çağrısını karşılıksız mı bırakacak Hakan'ın istifası çıkmaza giriyor. Rıza Baba, Hakan'ın ekipten ayrılmasını engelleyecek mi?

Geçen hafta neler yaşandı?

Hüsnü'nün oğlu Tekin öldüresiye dayak yiyor. Tekin, arkadaşı Semih'in kuryelik teklifini kabul eder. Amacı para kazanmak olan Tekin, arkadaşının kirli işler yaptığını bilmez. Semih'in motoruna atladığı gibi çantayı belirlenen adrese doğru götürmeye başlar. Bu sırada sivil polisler onu durdurur. Tekin ne olduğunu anlamaz. Babasının ismini verdiği polisler onu bırakır; fakat, takip etmeye de devam ederler. Hüsnü'ye de olayı haber verirler. Tekin ise, ne taşıdığını merak edip çantayı açınca içinde yüklü miktarda yabancı para olduğunu görür. Kendisini takip eden polislere çantayı verdiği sırada Hüsnü de gelir. Azarladığı Tekin'in hapse girmesine de engel olmaz. Tekin'deki adrese operasyon yapılır. Kara para aklayan çetenin başı bu sırada olay yerinden kaçar. Sonrasın da Tekin'in izini bulan çetenin patronu adamları ile onu feci şekilde döver. Tekin yerde hareketsiz yatmaktadır!

Hakan, Sinem ve içinde olduğu şantaj çetesini çökertmek için ekip ile bir plan yapar. Operasyon olumlu sonuç verir; fakat, Hakan bu yaşadıklarından dolayı istifasını verir ve Aylin'de de ayrılır. Ali ise, uyuşturucunun etkisinden kurtulmak için kaldığı tedavi merkezindeki adama kaçırma olayını çözer.