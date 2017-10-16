Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Selin kurtarılabilecek mi?

Arka Sokaklar 453. Bölüm Fragmanı yayında! Denizden kurtarılan Selin, tekrar nefes alabilecek mi?

Bedran'ın kaçırdığı Selin, elleri bağlı şekilde tekneden denize düşer. Ekibin kurtardığı Selin, boğulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mesut'un ilk müdahaleyi yaptığı Selin, yeniden nefes alarak hayatına devam edebilelecek mi?

Savcu yardımcısı, Rıza Baba ve ekibine rahatsız edecek şekilde musallat olur. Başkomiser Hüsnü ile zıt düşen savcı yardımcısı, açık açık tehditkar konuşmalarına devam eder. Konuşulanlara daha fazla dayanamayan Rıza Baba, savcı yardımcısını kovar. Hüsnü ise gitmemekte ısrarcı olan savcı yardımcısını yaka paça dışarı atar.

Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

13 Ekim 2017 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 452. son bölümünde; Mesut ve ekip, Bedran'ın elindeki Selin'i kurtarmaya çalışıyor. Bedran, kardeşi Mirza'nın ölümünden sonra öfkesinden eylemlerin şiddetini arttırır. Mirza'nın eşi Güle'yi restoran bombalama eyleminde kullanır ve çok sayıda kişinin ölmesine neden olur. Rıza Baba'nın kızı, Ali'nin eşi Pınar'da çocukları ile birlikte o restorana gider. Patlama esnasında restoranın çok yakınındadırlar. Patlama sonrası olayı öğrenen Rıza Baba ve Ali, Pınar ve çocuklara ulaşmaya çalışırlar.

Selin ise, görev başında iken Bedran'ın adamları tarafından kaçırılır. Bedran eline geçirdiği Selin'i, Mesut ve ekibimize karşı bir koz olarak kullanır. Ekibimiz tüm çabalarına rağmen Selin'e ulaşmayı başaramaz. Bedran ise, Mesut'a kafasına silah dayanmış Selin'in fotoğraflarını göndererek bir buluşma ayarlar. Mesut, Selin'i kurtarmak ve Bedran'ı yakalamak için buluşma yerine gider; fakat, Selin, Bedran'ın yanında değil, denizin açığındaki bir teknededir. Mesut ve Bedran arasında yumruk yumruğa bir kavga başlar. Teknede ise, Selin için sayılı dakikalar vardır. Bedran'ın adamı, Dila'nın tüm engellemelerine rağmen, elleri ve ayakları bağlı Selin'i denize atar.

Arka Sokaklar'ın 451. yeni bölümünde; genç komiser Hande, Bedran'ın kurduğu pusuda ağır yaralanıyor. Bedran, kardeşinin düğününde yaralandıktan sonra acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. Adamları zaman geçirmeden bir Ambulansı durdurup doktor ve hemşireyi Bedran'ın bulunduğu eve getiryor. Hemşire, Metin'in eşi Asiye'dir. Hüsnü ve ekip, gelini Asiye'nin bulunması için harekete geçiyor!

Ekip, genç Caner'in yardımı ile Bedran'ı saklandığı yeri buluyor! Operasyon öncesi Caner'i, genç komiser Hande'nin gözetiminde oradan uzaklaştırıyor! Bedran, uzaktan takip ettiği ekipten ayrılanları görünce hedefini belirliyor. Yakaladığı Hande ve Caner'i vuruyor. Genç Caner olay yerinde ölürken; Hande, yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor!

Her eyleminin ekip tarafından önü kesilmesine sinirlenen Bedran, bir restorana bombalı eylem planı yapar. Restoran bombayı ölen kardeşi Mirza'nın evleneceği kişi olan Güle yerleştirecektir. Rıza Babanın kızı Pınar ise, arkadaşı ile aynı restoranda yemek için buluşmak için gider. Güle restorana girdiğinde Bedran adamına bombayı patlatması için emir verir..