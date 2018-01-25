Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Selin kelepçeleniyor!

Arka Sokaklar 466. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, çok büyük yara alıyor. Selin, ceza evine giderken; Mesut onu takip ediyor!
Mahkeme tarafından Selin, suçlu bulunur ve tutuklanmaktan kurtulamaz. Tüm ekip, Selin için karar açıklanırken çaresizce bakmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Bahar, düzenlenen baskın saldırısında bomba sonucu büyük yara alır. Aylin, operasyon sırasından aldığı kurşun darbeleriyle yere serilir. Ekip, bu derin yaralardan sonra kendini toplayıp yeniden beraber olabilecek mi?
Arka Sokaklar'ın 465. yeni bölümünde; ekip, bebek ticareti yapan şebekeyi çökertiyor ve Selin ile Erdal son hesaplaşmalarını yapıyorlar. Ekip, ulaştıkları deliller neticesinde bebek tacirlerinin olduğu şebekenin eylemlerine ulaşıyor. Sıra şebekeyi çökertmeye gelince Rıza Baba bir taşla iki kuş vurmak için plan yapıyor. Ekibimizin elinde bir otelin güvenlik kamera görüntüleri vardır. Otelin güvenlik kameralarında, şebekenin başındaki adam ile Şamil'in eşi Yelda'nın samimi şekilde odadan çıktıkları görülmektedir. Yelda'nın da gerçekten hamile olduğu ortaya çıkınca yasak aşk ekibimizin kullanabileceği bir koza dönüşüyor. Çünkü, kısır olan Şamil'in bu olayı öğrenmesi şebekenin patronunu hayatına mal olması demektir.
Rıza Baba bu kozu kullanarak şebekenin patronundan Erdal ile buluşma ayarlamasını ister. Adam mecburen bu isteği kabul eder. Erdal kız kardeşinin bebeğini satmak için buluşmayı kabul eder. Buluşma yerinde Erdal ekibimizi fark eder ve oradan kaçar. Selin ve ekibin peşine düşer. Erdal gizlendiği eve geldiğinde kız kardeşi Melda doğurmuştur. Bebeği de alıp oradan kaçar. Selin peşinden ormana kadar takip eder ve Erdal ile bir birlerine ateş ederler.
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