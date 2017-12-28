Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Rıza Baba ve ekibine şok

Rıza Baba, elindeki balistik raporunun gizemini çözebilecek mi? Selin'in abisi, işlediği suçlardan dolayı sorguya alınır. Selin, Rıza Baba'ya içerdeki adamla bir bağı kalmadığını söyler. Gonca, Çoban ailesinin evini baştan yaratmaya başlar. Evlerinin yeni halini gören Çoban ailesi, durumdan memnun olacaklar mı?

Arda, girdiği silahlı çatışmada Asım tarafından vurulur. Asım, Bahar'ı rehin alarak teslim olmaya niyetli değildir. Arda'nın sağlık durumu olumlu ilerleyecek mi? Bahar, Asım'ın elinden kurtulabilecek mi? Sinem, yeniden Hakan'ın kapısına giderek onunla konuşmak ister. Sinem'i karşısında gören Hakan ona şans verecek mi? Mesut ve Selin arasındaki aşk, iyice çıkmaza girmeye başlar. Rıza Baba'nın elindeki balistik raporuyla ilk olarak "Selin" ismi ortaya atılır. İşlenen cinayetin Selin ile bir ilgilisi var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tekin, kara para çetesinin patronu Muzaffer ve adamları tarafından dövüldükten sonra hastaneye kaldırılır. Durumu ciddidir. Bilinci kapalı olan Tekin büyük uğraşlarla hayata döndürülmeye çalışırken; ailesi, Gonca ve ekibimiz ameliyathanenin kapısında endişeli bekleyişlerini sürdürür. İlk ameliyattan sonra bitkisel hayat riski bulunan Tekin yoğun bakım odasına kaldırılır. Bu sırada ikinci bir sıkıntı gösterir ve tekrar ameliyata alınır. Beynindeki kanama tekrarlamıştır.

Selin ise, üvey babasının hastalığı yüzünden geçmişi ile tekrar yüzyüze kalır. Üvey kardeşi babasının ameliyatı için ondan 10 Bin Tl para ister. Selin, önce vermemeyi düşünür. Sonrasında yumuşak kalbi dayanmaz ve bankadan da kredi çekerek parayı kardeşine teslim eder. Hastaneden gelen telefon üzerine şok olur.

Hakan istifası yüzünden sıkıntı çekmektedir. Çok sevdiği mesleğinden ayrı olacağını düşünmesi onu bitirmeye başlamıştır. Bı sırada Tekin'i komalık eden Muzafferin izi bulunur. Hakan da ekip arkadaşları ile operasyona katılır. Odasına çağıran Rıza Baba, istifasını veren Hakan'a operasyona katıldığı için fırça çeker ve Hakan'ı şaşırtan bir karar verir.