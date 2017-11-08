Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Mesut ve Hüsnü esir düşüyor!

Ali, evlerinde olan çöpçatanlık girişiminden Aylin'e bahseder. Bu girişim sonucunda Hüsnü, yeni bir birliktelik içerisine mi girecek?

Ekibin yapacağı operasyonda Hüsnü ve Mesut, rehin alınır. Rıza Baba'nın hiç planında olmayan bu hamle sonucu işlerin yönü değişecektir. Rıza Baba, Hüsnü ve Mesut'u kurtarmayı başarabilecek mi?

Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Arka Sokaklar son bölümde neler yaşanmıştı?

Hüsnü ölmemiştir ve gerçeği sadece Rıza baba, Arif müdür ve Mesut bilmektedir!

Cemre ve Selim de Hüsnü’nün öldüğünü düşünür. Hüsnü, ekibe operasyon emri verir. Operasyon anında Selim, Gündüz, Özcan ve Cemre de birbirine girer. Herkes diğerine silah doğrultup paraları almanın peşindedir. Selim yaralıyken polisler gelir. Hüsnüler, Selim’e hastanede gizli tanıkların sahte olduğuyla ilgili ifade imzalatmıştır. Belge, Başsavcı Haluk’a teslim edilir ve Hüsnü aklanır.Aras, tüm itirazlarına rağmen tutuklanır.

Selvi isimli genç kız, evine giderken tecavüze uğrar. Herkes Suriyeli mülteci Ziya’dan şüphelenir ve adamın evi yağmalanır. Ziya’nın da üzerinde kan lekesi vardır. Adli tıbba gönderilen örnekle, Ziya’nın ki uyuşmamaktadır. Mahalleli Ziya ve ailesini evlerinde barındırmak istemez. Rıza Baba ve ekibinin tecavüzcüyü bir an önce bulması gerekmektedir.

Mesut’un Urfa’dan arkadaş edindiği Veysel, nişanlısı Dilek’le beraber Mesut’u ziyarete gelmiştir. Yakında düğünleri olacaktır. Dilek’in abisi Turan evlenmelerine karşı çıkmaktadır. Dilek’i galericinin oğluyla evlendirmek istemektedir. Dilek ve Veysel kaçıp Mesut’un evinde kalırlar. Aile kızını affetmiş gibi yapıp buluşma ayarlarlar. Turan gelir ve Dilek’le Veysel’i öldürür. Mesut Veysel’e bunu yapanlardan intikam almak için her şeyi yapmaya hazırdır.