Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında heyecan dolu sahne! Nefes kesen anlar..

Arka Sokaklar 467. Bölüm Fragmanı ekranlara aksiyon dolu sahnelerle girdi. Aylin'in hayati tehlikesi sürüyor. Selin, hapisten mi kaçacak? Ekip, Aylin'in ağır yaralı olduğunu öğrenir. Mesut, olanlardan Hakan'ı suçlu görerek ona vurur. Bu olaydan sonra çılgına dönen Hakan, olayın peşine düşer ve son olarak Sinem'e kadar gelir.

Selin, revirde olduğu söylenerek hapisten kaçmıştır. Selin'in artık yeni yol arkadaşları mı olacak? Selin, yanlış seçimler yaparak hayatına devam mı edecek?

Aylin ölümle pençeleşiyor!

Aylin, Sinem'in peşine düştükten sonra saklandığı yere dair bir iz bulur. Sinem'in annesi için sipariş ettiği ilaçların olduğu eczaneye giden Aylin, Sinem'in adresine ulaşır. Kontrol için o adrese gider. Adreste ise, Sinem ile iş yapan kişiler vardır. Sinem ile sorunları olduğu bellidir. Sinem'in annesine bakıcılık eden kadına uyguladıkları sertlik bunu açık seçik ortaya koyar. Aylin eve girdiğinde bakıcının adamlar tarafından tutulduğunu görür ve hemen silahına davranır. Arkasına dikkat edecek zaman bulamamıştır. Adamların lideri Vitali merdivenlerden aşağıya iner ve Aylin'i vurur. Aylin yere yığılır. Haberi ilk Hakan alır. Sinem, Hakan'ı arayarak bu acı haberi verir. Ekip şaşkındır. Aylin hemen hastaneye kaldırılır. Durumu ağırdır ve ameliyata alınır. Aylin ölecek mi? Aylin'in durumu Hakan'a nasıl etki edecek? Aylin'i vuran Vitali yakalanacak mı?

Hakan, Sinem'e ve Vitali'ye ulaşıyor!

Hakan bu acı haberden sonra Sinem ve onu vuran Vitali'ni peşine düşer! Ayrı da olsa Aylin'i hala seviyordur ve bunun hesabını soracaktır. Hakan, hayatını mahvettiğini düşündüğü Sinem'e ulaşır. Ona silahını doğrultur. Sinem bir şeyler açıklamak istese de Hakan kararlıdır. Onu vuracaktır. Hakan, Vitali'ye de ulaşır. Metruk bir binada karşı karşıya geldiği Viltali ile dövüşür. Hakan, Sinem'i öldürecek mi? Aylin'in öcünü Vitali'den nasıl çıkaracak?

kip, Hakan'ı suçluyor!

Hakan'ın, Sinem ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu bilmeyen ekip Aylin'in vurulmasını ona yüklüyor. Çünkü, Hakan onu yakalamak yerine ona acıyarak yardımlarda bulunmuştur. Hapisten kurtulmasını sağlayan ifade değişikliğini vermiştir. Polis tarafından aranan Sinem ile buluşmuş, tutuklamak yerine ondan bilgi almıştır. Hakan'ın, Sinem'e karşı zaafı hafıza sorunları yaşayan annesinden mi kaynaklı, henüz ortaya çıkmamıştır. Fakat, bu zaafı ona kötü dönmüştür. Ekipten dışlanmış, Aylin'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Şimdi de ekip arkadaşları Aylin'in düştüğü durumdan dolayı onu suçlar. Hakan arkadaşlarına durumu izah edemediği sürece de bunun böyle devam edeceği aşikardır. Son tepki ise Mesut'tan gelir. Mesut herkes gibi konuşarak değil yumrukları ile Hakan'ı uyarır. Hakan bu durumda ne yapacak? Ekip arkadaşlarının güvenini tekrar kazanabilecek mi?

İstihbarat şubenin Selin ile ilgili planı ne?

Selin, üvey kardeşi Erdal'ın ölmesi ve diğer üvey kardeşi Melda'nın ifadesi ile tutuklanıp cezaevine girmiştir. Cezasını çektiği hapishanede şaşırtan bir şey yaşanır. Arif Müdürün de bilgisi dahilinde istihbarattan hatırladığımız kişi ile buluşur. Bir önceki bölümde istihbarat şubeden gelen bu kişi, Rıza Baba ile Sinem hakkında görüşen kişidir. Bu buluşma da Sinem hakkında mı olacak? Yoksa başka bir dava için Selin gizli mi görevlendiriliyor?