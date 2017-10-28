Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar'ın 454. yeni bölümünde; ekibimiz Savcı Yardımcısı Aras'ın, Hüsnü'nün başına açtığı belayı çözmeye çalışıyor!

Bir iş adamının yolsuzluklarını ortaya çıkartacak olan flash-diskin çalınmasından sonra olayın seyri Hüsnü'nün üzerine döner. Flash-diski çalan kişilerden birisi eski bir polisin kızı çıkınca Hüsnü olaya müdahil olur. Bu karmaşık olayı çözmek için harekete geçer. Olayın soruşturulduğunu öğrenen iş adamı ve mafya Hüsnü'nün önünü kesmek için Aras'ı başına musallat ederler. Aras işe hızlı başlar ve yalancı gizli tanıklar ayarlayarak Hüsnü'nün pavyonlardan haraç ve rüşvet aldığını öne sürerek ona soruşturma açar. Aras, Hüsnü'nün evinde ve emniyetteki dolabında arama yapar. Dolapta onu sıkıntıya sokacak eşyalar bulununca Aras tarafından gözaltına alınır. Soruşturma dosyasıda dava açılmak üzere savcılığa ulaşır.

Selin ve Mesut tarafında ise, işler pek iyi gitmez. Mesut'un, alkol problemi ve Bedran ile yaşadıklarından dolayı oluşan depresif durumu Selin ile olan ilişkisini bitirmiştir. Onlar artık iş arkadaşıdırlar. İki tarafta kend i haklılığını savunduklarından onlara yardım etmek isteyenleri de çok dinlemezler!