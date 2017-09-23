Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bedran'ın ölmediğini öğrenen ekip, onun bir sonraki hamlesini önceden tahmin eder. Gideceği düğüne hazırlıklı giderek Bedran'ı yakalamak ister. Düğünde kötü amacını harekete geçirmeden önce ise Mesut onun karşısına çıkar ve silahlı bir çatışma başlar. Ekip, Bedran'ı yakalayabilecek mi?
Arka Sokaklar, heyecanla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
22 Eylül 2017 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 449. yeni bölümünde; Komiser Yardımcısı Bahar (Merve Oflaz) Rıza Baba'nın ekibine katılıyor
İzmir Emniyeti Kaçakçılık biriminde komiser yardımcılığı yapan Bahar, Suriyelileri yurtdışına kaçırma bahanesiyle paralarını gasp eden bir çetenin izini sürerken yolu İstanbul'a düşer. Çetenin elebaşısı Asaf'a ulaşabilmek için, İzmir'den beri takip ettiği Kudret'i, Arda ve Volkan ile birlikte yakalar. Olay yerine gelen Rıza Baba ve ekibi, Arda ve Volkan'ı elleri kelepçeli olarak bulur. Olay açıklığa kavuştuktan sonra, Asaf'a ortak operasyon düzenlerler. Operasyon sırasında Bahar'ın performansını gören Rıza Baba, kendi ekibinde yer almasını ister. Bahar, Rıza Baba ve ekibinin başarılarla dolu geçmişini bildiğinden hiç düşünmez, kabul eder!
Mesut, Necmi öğretmeni kaçıran Bedran'ın peşinde dağlarda operasyon düzenler. Mağarada sıkıştırdıkları Bedran ve adamları, Mesut'un tüm uyarılarına rağmen teslim olmazlar. Mesut, Necmi öğretmeni bırakmaları halinde oradan uzaklaşacaklarını söyler. Bedran ise, Mesut'un tahmin edemeyeceği bir kötülük yapar.
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