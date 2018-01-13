Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar 465. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekip, bebek ticareti yapanların peşine düşüyor. Ekip, sürekli karşılarına çıkan hamilelik vakalarının sebebini çözer. Bebek ticareti yapıldığını anlayan ekip, çetenin peşine düşer. Selin, Erdal ile karşı karşıya gelerek onunla yüzleşir. Hakan ve Sinem arasındaki olaylar gittikçe büyüyor.
12 Ocak 2017 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 464. yeni bölümünde; Selin ve ekip, bebek ticareti yapan şebekeyi izlerken şok eden bir olayla karşılaşıyor. Selin'in başındaki dert üvey kardeşi Erdal sorun olmaya devam ediyor. Ekip -özellikle de Mesut- Erdal'ı yakalayabilmek için dört bir koldan çalışmaya devam ediyor. Şehirler arası otogarda sivil polislik yapan bir memurdan ihbar gelir. Erdal otogardadır. Ekip otogara gittiğinde Erdal, fırsatını bulup çoktan uzaklaşmayı başarmıştır. Ekip, ona bu kadar yaklaşmışken ellerinden kaçması başta Selin'i çok üzer. İzleri takip etmeye başlayan Selin ve Mesut, olayın başka bir dosyada birleşmesi ile şok olurlar.
Bu diğer dosya ise, bebek ticareti yapan bir şebeke ile ilgilidir. Bu şebeke, çocuğu olmayan zengin ailelere bebek satan bir şebekedir. Paraya ihtiyaç duyan hamile kadınları kullanırlar. Bu kadınları gizli evlerde tutup doğuma kadar dışarısı ile iletişimlerini keserler. Yine böyle bir evden kaçan hamile bir kadına araba çarpar ve olay yerinde ölür. Olayı inceleyen ekibimiz kameralardan kadının arkasından koşan iki kişiden birisine ulaşırlar. Bebek ticareti ile ilgili bilgileri elde ederler, fakat, kanıt yetersizliğinden dosyayı kapatamazlar.
Bu iki dosya -Erdal ve bebek ticareti- bir noktada kesişir. Selin'in kız kardeşi Melda, bu ticareti yapan kişilerle anlaşmıştır. Hamiledir ve paraya ihtiyacı vardır. Şebekenin patronunu takip eden Selin ve Mesut, olay yerine Erdal'ın geldiğini görünce durumu anlamazlar; fakat, arabadan çıkan Melda ile olay netleşir. Selin ve Mesut gördükleri karşısında şok olurlar.
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